Cristian Tudor Popescu: „Puțin îi pasă lui Vance și administrației Trump de o țară numită România. Este vorba de desființarea Uniunii Europene, asta își doresc atât Trump, cât și Putin”

Cristian Tudor Popescu a comentat vineri seara, într-o intervenție pentru B1 TV, criticile lansate de vicepreședintele SUA, JD Vance, cu privire la anularea alegerilor din România. Gazetarul a precizat că puțin le pasă americanilor de România, însă ceea ce își doresc este distrugerea Uniunii Europene:

“Ar trebui să râd, dacă aș mai putea! Americanii sunt îngrijorați de democrația din România! Domnul Vance nu mai poate acum de România! Puțin îi pasă domnului Vance și administrației Trump de o țară numită România, pe aici pe undeva prin Estul Europei. Ce urmărește domnul Vance, bineînțeles, în sincron cu domnul Trump este fărâmițarea Uniunii Europene. De fapt, dezafectarea UE.

Nimeni, nici domnul Vance, nici domnul Hegseth, secretarul Apărării, nici Donald Trump nu au rostit cuvintele European Union. Au vorbit de Europa, dar nu spun Uniunea Europeană! UE nu există pentru administrația Trump sau vrea să nu mai existe. De ce? Pentru că UE este totuși o forță economică, este a doua piață a lumii, are 450 de milioane de locuitori, are o forță industrială, economică, financiară poate să se opună bușiturilor agresive din partea lui Trump. De pildă atacul acesta tarifar asupra Uniunii Europene, poate să răspundă pe măsură, cu contra-tarife. În schimb, dacă UE este dezafectată, dacă ea se reduce la un conglomerat de state atunci Trump poate să își aleagă cu acest stat o să am relații bune, o să le asigur și apărarea și relații comerciale privilegiate, cu altele nu. Asta își dorește administrația!”

Potrivit lui Cristian Tudor Popescu, România nu conează în acest moment:

“Am tot auzit, tot felul de viitori candidați la președinție, oameni politici s-au năpustit să spună ce trebuie să facă diplomația română, să se ducă, să se suie în avion, să se ducă la Erdogan, să se ducă la Washington, să se ducă la Bibi Netanyahu, la Casa Albă, peste tot! Ca să facă ce? Să își folosească vocea și talentul, farmecul personal?! În momentul de față miza este infinit mai mare decât România. România este un amănunt insignifiant. Este vorba de desființarea Uniunii Europene, asta își doresc atât Trump, cât și Putin, fiecare cu motivele lui. Ăsta este lucrul înspăimântător, această sincronizare între America și Rusia în legătură cu Uniunea Europeană”.