Cât a ajuns să câștige un patron de benzinărie în plină criză a carburanţilor: “Cei apropiați nu pot să creadă”

Ana Maria
10 apr. 2026, 12:54
Sursa foto: Freepik / @freepik
Cuprins
  1. Cât de mult au crescut prețurile la benzină și motorină
  2. Ce spun micii distribuitori despre situația actuală
  3. Criza carburanților lovește dur. De ce spun comercianții că nu mai pot face față
  4. Criza carburanților lovește dur. Există riscul ca micii distribuitori să dispară?

Criza carburanților lovește dur. Șoferii din Croația resimt o nouă rundă de scumpiri la pompă, după ce prețurile la carburanți au fost majorate din nou, începând cu miezul nopții. Impactul este imediat. Costurile pentru alimentare cresc de la o zi la alta, iar diferențele devin tot mai greu de ignorat.

Potrivit publicației Blic, un plin obișnuit de motorină s-a scumpit cu aproximativ șase euro într-o singură zi, iar în ultimele două săptămâni creșterea totală ajunge la 15 euro.

Cât de mult au crescut prețurile la benzină și motorină

Scumpirile nu vizează doar motorina. Benzina a înregistrat, la rândul ei, creșteri, iar motorina albastră, folosită în special în agricultură, s-a scumpit semnificativ.

Deși autoritățile au intervenit pentru a tempera creșterile, prețurile ar fi putut fi chiar mai mari în lipsa acestor măsuri. Cu toate acestea, presiunea asupra pieței rămâne ridicată.

Ce spun micii distribuitori despre situația actuală

În spatele acestor scumpiri, micii jucători din piață trag un semnal de alarmă. Kresimir Babic, care deține o benzinărie în Nova Kapela, în apropiere de Slavonski Brod, spune că activitatea a devenit extrem de dificilă.

Acesta susține că a renunțat complet la vânzarea motorinei albastre, pentru a evita pierderile directe: „nu vând motorină albastră pentru că asta ar însemna să lucrez în pierdere”.

Situația este și mai complicată din cauza marjelor foarte mici: „De mâine, câștigul meu pe litrul de motorină va fi de doar un cent”.

Criza carburanților lovește dur. De ce spun comercianții că nu mai pot face față

Costurile de operare, de la chirii și salarii până la transportul combustibilului, depășesc, în multe cazuri, veniturile obținute din vânzări.

Kresimir Babic explică faptul că realitatea din teren este greu de înțeles chiar și pentru apropiați:

„Vorbesc cu cei apropiați la masa de Paște, le explic, dar nu pot să creadă. Se vorbește constant despre reglementarea marjelor, dar noi nu putem discuta despre asta dacă profitul este mai mic de 1 cent”.

Criza carburanților lovește dur. Există riscul ca micii distribuitori să dispară?

Specialiștii atrag atenția că această evoluție ar putea avea consecințe pe termen lung asupra pieței. Micii distribuitori riscă să fie eliminați treptat, în timp ce companiile mari au resursele necesare pentru a suporta pierderile temporare.

Un astfel de scenariu ar putea duce la o concentrare mai mare a pieței și la reducerea concurenței, ceea ce ar putea influența prețurile pe termen lung.

Rămâne de văzut dacă autoritățile vor lua noi măsuri pentru a limita creșterea prețurilor. Între timp, micii distribuitori avertizează că orice nouă scumpire le-ar putea pune în pericol existența pe piață.

