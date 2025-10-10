Emmanuel Macron a înregistrat un eșec la reuniunea de criză, cu reprezentanții partidelor, discuțiile încheindu-se fără nici un rezultat. Partidele de stânga au anunțat că nu sunt dispuse la un compromis.

Emmanuel Macron criticat de politicienii de stânga

Politicienii de stânga reclamă faptul că președintele nu a venit cu nici o soluție pentru a rezolva criza politică. Situația este și mai complicată, cu câteva ore înainte ca Emmanuel Macron să desemneze un nou , relatează AFP. Lidera ecologiştilor francezi, Marine Tondelier, s-a arătat „siderată” la finalul acestei întrevederi care a durat aproape două ore și jumătate. În opinia sa, s-ar putea ajunge la o nouă .

„Nu avem niciun răspuns, cu excepţia faptului că viitorul prim-ministru, care ar trebui să fie numit în următoarele ore, nu va fi din tabăra noastră politică (de stânga). (…) Toate astea se vor termina foarte rău”, a declarat lidera ecologiştilor Marine Tondelier.

Marine Tondelier a mai spus că la propunerea ecologiștilor de suspendare a nepopularei reforme a pensiilor, condiţie prealabilă pusă de o mare parte a stângii pentru a nu cenzura viitorul guvern, Emmanuel Macron a propus doar „decalarea în timp” a măsurii privind vârsta de pensionare.

Un punct de vedere similar a exprimat și Olivier Faure, liderul grupului parlamentar al socialiştilor. Socialiștii au pretins, la rândul lor, funcția de premier, însă se pare că nu vor avea succes. Olivier Faure a declarat că nu există un răspuns clar din partea şefului statului. De asemenea, nici comunistul Fabien Roussel nu este de acord cu alt premier din tabăra prezidențială, spunând că nu va fi susținut.

Partidele extremiste nu au fost convocate

La finalul întâlnirii de la , liderii partidului de dreapta Republicanii (Les Republicains/LR), Bruno Retailleau şi Laurent Wauquiez, au ieşit fără să facă declaraţii.

Marii absenţi de la reuniunea convocată de Emmanuel Macron au fost partidele Adunarea Naţională (Rassemblement National /RN), de extrema dreaptă, şi Franţa Nesupusă (LFI), a stângii radicale. Aceste formațiuni nu au fost convocate pentru că și-au exprimat punctul de vedere, cerând „dizolvarea” parlamentului.

, lidera grupului RN, a protestat împotriva deciziei președintelui de a nu convoca delegația partidului său. Ea a denunțat o ruptură cu funcția prezidențială.

Emmanuel Macron așteptat să anunțe noul premier

Președintele a declarat că va numi un premier „până vineri seara”, după demisia lui Sebastien Lecornu. Acesta din urmă trebuia să poarte negocieri suplimentare timp de două zile pentru a obține, în absența susținerii unei majorități parlamentare, a unui acord de necenzurare a viitorului guvern.

Emmanuel Macron nu a dat publicității informații referitoare la ora și modalitatea în care va face viitorul anunț. Cu câteva ore înainte de numire, scenariul reînnoirii mandatului lui Sebastien Lecornu revenea cu forţă, riscând să irite opoziţia şi să accelereze cenzura noii echipe.

se confruntă cu o problemă majoră. El nu reușește să găsească un prim-ministru capabil să supravieţuiască într-un peisaj parlamentar fără majoritate. Parlamentul francez este divizat în trei blocuri, alianţa de stânga, alianța de centru-dreapta și extrema dreaptă, de la dizolvarea Adunării, în iunie 2024.