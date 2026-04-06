Salarii de mii de euro în sezonul 2026! Croația oferă sume record pentru a atrage chelneri și bucătari

Flavia Codreanu
06 apr. 2026, 22:11
sursă foto: pexels/ Croația
Cuprins
  1. Croația oferă angajaților din sectorul ospitalității salarii surprinzător de mari
  2. Patronii mizează pe adaptarea la costurile de trai actuale
  3. Ce strategii de recrutare adoptă proprietarii de afaceri

Croația oferă salarii record în turism pentru a atrage personal calificat în sezonul 2026. Reprezentanții industriei anunță că majorările sunt vitale, în context în care venitul mediu al unui chelner a crescut cu 9% față de anul trecut.

Croația oferă angajaților din sectorul ospitalității salarii surprinzător de mari

În acest an, un chelner cu experiență și cunoștințe de enologie poate câștiga sume considerabile, în timp ce bucătarii și recepționiștii au salarii care variază între 1.500 și 2.000 de euro. Totuși, găsirea unei locuințe rămâne o provocare majoră în orașele turistice precum Split, conform mărturiilor celor care lucrează deja în domeniu.

David Vuleta, un chelner din Sinj, a explicat situația locuințelor și evoluția câștigurilor.

Găsirea unui loc de muncă nu este o problemă, dar este dificil să găsești cazare în Split.Dacă înainte erau în jur de 1.200 de euro, acum sunt de la 1.500 la 1.600, în funcție de experiență și cunoștințe”, a declarat David Vuleta pentru Blic.rs.

Patronii mizează pe adaptarea la costurile de trai actuale

Proprietarii de restaurante au înțeles că adaptarea la inflație este singura cale de a menține afacerile funcționale. Pe lângă salarii, aceștia pun accent pe îmbunătățirea condițiilor de muncă și pe respectarea cheltuielilor pe care orice angajat le are în contextul economic actual.

Un proprietar de restaurant a vorbit despre necesitatea acestor măriri:

Salariile trebuie să crească. Inflația este aici, costul vieții este mai mare, iar muncitorii au aceleași cheltuieli ca toți ceilalți cetățeni”, a declarat un proprietar de restaurant pentru Blic.rs.

Ce strategii de recrutare adoptă proprietarii de afaceri

Pentru a evita lipsa de personal în plin sezon, mulți manageri aleg să țină locațiile deschise tot anul, oferind astfel siguranța unui loc de muncă permanent. Această metodă ajută la formarea unor echipe loiale, unde efortul depus vara este compensat de perioadele mai libere din timpul iernii.

Un manager de restaurant din Split a explicat avantajele acestui sistem de lucru:

Când lucrezi tot anul, este mai ușor să-ți păstrezi angajații. Lucrezi mai puține ore iarna, mai multe vara, dar echipa rămâne stabilă”, a declarat un manager de restaurant din Split pentru RTL.

Totuși, specialiștii din domeniu avertizează că acest ritm de creștere trebuie să rămână unul controlat:

Salariile trebuie să țină pasul cu inflația, dar trebuie să fie și sustenabile pentru angajatori”, a precizat un expert pentru Blic.rs.

