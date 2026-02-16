B1 Inregistrari!
Croația spune „Nu" Ungariei și Slovacia. Petrolul rusesc nu va trece prin oleoductul Adria

Croația spune „Nu” Ungariei și Slovacia. Petrolul rusesc nu va trece prin oleoductul Adria

Adrian Teampău
16 feb. 2026, 21:13
Croația spune „Nu” Ungariei și Slovacia. Petrolul rusesc nu va trece prin oleoductul Adria
Ante Susnjar Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Croația se opune Ungariei și Slovaciei
  2. Replica oficialilor din Croația
  3. MOL cere petrol din rezerva strategică

Croația a respins solicitarea Ungariei şi Slovaciei de a permite transportul de petrol rusesc prin oleoductul Adria. În schimb oferă ajutor pentru livrări de petrol din alte surse.

Croația se opune Ungariei și Slovaciei

Ministrul croat al Economiei, Ante Susnjar, a respins solicitarea primită de la ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto. Oficialul maghiar a cerut aprobarea de către Croaţia a transportului de petrol rusesc prin oleoductul său Adria. Ante Susnjar a oferit ajutor din partea ţării sale pentru livrări de petrol din alte surse, relatează agenţia EFE.

Solicitarea lui Szijjarto a fost făcută duminică, confirm unei postări pe platforma X. Guvernul de la Budapesta a solicitat ca țara vecină să permită transportul de petrol rusesc, către Ungaria şi Slovacia, de la terminalul maritim Omisalj, din Marea Adriatică. Solicitarea a venit în contextul blocajului impus de Ucraina la transportul pe conducta Druzba.

„Solicităm Croaţiei să permită transportul de petrol rusesc Ungariei şi Slovaciei prin oleoductul Adria, deoarece exceptarea noastră de la sancţiuni ne permite să importăm petrol rusesc pe mare dacă se întrerupe furnizarea prin oleoducte” , a transmis ministrul ungar.

El a insistat că securitatea aprovizionării cu energie a unei ţări nu trebuie să fie o chestiune ideologică. Drept urmare și-a exprimat speranța ca țara vecină să nu pună în pericol securitatea aprovizionării cu petrol rusesc a Ungariei şi Slovaciei.

Replica oficialilor din Croația

Ministrul croat a răspuns, o zi mai târziu, luni, 16 febuarie, că țara sa, Croaţia, este dispusă să ajute Ungaria şi Slovacia în ceea ce priveşte aprovizionarea lor cu petrol. El a respins cererea ca petrolul să fie de provenineță rusească.

„Suntem dispuşi să îi ajutăm să rezolve această gravă întrerupere, în conformitate cu legislaţia UE şi reglementările OFAC (Oficiul american pentru Controlul Activelor Străine). Nimeni nu trebuie să rămână fără combustibili”, a dat asigurări ministrul croat.

El a adăugat că oleoductul Adria este pregătit, dar că nu există scuze tehnice pentru ca o ţară din UE să rămână dependentă de petrolul rusesc.

„Un baril cumpărat din Rusia poate părea mai ieftin pentru unele ţări, dar contribuie la finanţarea războiului şi la atacurile împotriva poporului ucrainean. Este timpul să stopăm această speculaţie de război”, a precizat Susnjar.

MOL cere petrol din rezerva strategică

După refuzul transmis de Croația, compania energetică ungară MOL a anunţat că a contactat Guvernul de la Budapesta pentru a elibera rezervele strategice de petrol. Este nevoie de o asemenea măsură pentru menținerea securității în regiune, transmite Reuters.

„Dacă livrările din Est nu se vor relua în următoarele zile, va fi necesar ca, într-o primă fază, Ungaria să pună în circulaţie aproximativ 250.000 tone de ţiţei din rezervele strategice”, se arată în comunicatul MOL.

Pentru a face faţă deficitului de petrol, rafinăriile trebuie să fie aprovizionate cu ţiţei transportat pe mare. Iar primele livrări urmează să ajungă în portul croat Omisalj la începutul lunii martie. Până atunci sunt necesare 5-12 zile pentru ca ţiţeiul să ajungă la rafinării, a precizat MOL.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a confirmat că UE este în contact cu Ungaria, Slovacia şi Croaţia. Pe 27 ianuarie un atac rusesc asupra conductei Drujba din Ucraina a întrerupt livrările de petrol rusesc către Europa de Est. Ungaria şi Slovacia se bazează pe petrolul şi gazele ruseşti şi au refuzat iniţiativele UE de a pune capăt acestor livrărilor.

