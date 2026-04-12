Cristian Tudor Popescu a declarat duminică seară, pentru B1 TV, că e destul de clar că Viktor Orban va pierde , ceea ce va reprezenta „prima înfrângere la scor și la scenă deschisă a lui Donald Trump”, deoarece „Trump și-a lipit imaginea de a lui Orban”. În opinia gazetarului, scrutinul de azi din Ungaria e cu adevărat un eveniment istoric, ce va antrena schimbări în peisajul politic mondial.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

CTP: Este destul de clar că va câștiga Tisza

„Dacă nu s-au produs niște fraude, pe care, evident, să le facă partidul aflat la guvernare, că el a organizat alegerile, atunci este practic imposibil ca partidul lui (Peter) Magyar să nu câștige. Pentru că această prezență enormă la vot nu poate să însemne o creștere însemnată a votanților lui Orban, care sunt aceiași, de 16 ani încoace. Diferența a fost că cei care s-au mobilizat astăzi au stat acasă în anii trecuți. Asta este un surplus de votanți care nu poate fi dintre votanții lui Orban.

Deci pentru mine este destul de clar că va câștiga Tisza și destul de confortabil. Și asta e important – cu ce diferență va câștiga. Pentru că, în afară de Orban, aici mai e vorba și de Donald Trump. Aceasta, dacă lucrurile se întâmplă așa cum mi-am permis să predictez acum, atunci este prima înfrângere la scor și la scenă deschisă a lui Donald Trump”, a afirmat Cristian Tudor Popescu.

Într-o atare situație, poziția lui Trump se va modifica în urma unor alegeri dintr-o țară din estul Europei, remarcă gazetarul, deoarece „Trump și-a lipit imaginea de a lui Orban, fără rezerve, bombastic, lăudându-l până la capăt”.

„E prima miză a lui Trump care se întoarce împotriva lui și-l plesnește rău de tot, or asta va scădea din teama pe care o stârnește unora și altora”, a mai afirmat CTP.

CTP: Orban aparține deja trecutului

„Am văzut foarte mulți tineri votând de dimineață până seara. Acești tineri, marea majoritate dintre ei, nu pot fi cu Orban, pentru că Orban aparține deja trecutului.

S-a produs în seara aceasta cu adevărat un eveniment istoric și un eveniment neliniar, adică ai un imput mic la intrare și la ieșire outputul e foarte mare. Asta se întâmplă în această seară, reverberațiile alegerilor din Ungaria se vor vedea în tot acest peisaj politic mondial.

Și, după părerea mea, urmează, doamnă Chiriac, și a doua înfrângere a lui Trump în Iran”, a mai afirmat Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.