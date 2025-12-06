B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » CTP: „Faptul că în special Angela Merkel a permis migrarea fără limite a fost o greșeală". Ce mare vulnerabilitate mai are UE, în viziunea gazetarului (VIDEO)

CTP: „Faptul că în special Angela Merkel a permis migrarea fără limite a fost o greșeală”. Ce mare vulnerabilitate mai are UE, în viziunea gazetarului (VIDEO)

Traian Avarvarei
06 dec. 2025, 21:06
CTP: „Faptul că în special Angela Merkel a permis migrarea fără limite a fost o greșeală”. Ce mare vulnerabilitate mai are UE, în viziunea gazetarului (VIDEO)
Cristian Tudor Popescu. Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. CTP, despre problema migrației în Europa
  2. De ce vetoul e o problemă pentru UE

Cristian Tudor Popescu a explicat de ce migrația „fără limite” și modul în care se iau deciziile la nivelul UE reprezintă mari slăbiciuni pentru blocul comunitar, mai ales în contextul în care, după cum afirmă gazetarul, „există această convergență între SUA și Rusia, anume dispariția UE, pentru a stăpâni ambele Europa”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

CTP, despre problema migrației în Europa

„Faptul că în special Angela Merkel a permis migrarea fără limite în Germania și, în general, în Europa, s-au stabilit cote de primite a imigranților și așa mai departe, asta a fost o greșeală. Adică sigur că nu trebuie interzisă imigrația în Europa, dar nici așa cum a fost permisă, aproape fără reguli. La un moment dat, intrau foarte mulți imigranți și atunci reacția partidelor extremiste e inevitabilă.

Deci ar trebui schimbată, cred eu, politica de imigrație în Europa. Nu interzicere, dar strict reglementată”, a explicat Cristian Tudor Popescu.

De ce vetoul e o problemă pentru UE

„Și mai e o problemă: consensul, faptul că există dreptul ăsta de veto, cine se opune se opune. Ungaria, de pildă, sau Slovacia. ”Domnule, noi ne opunem pentru ajutorarea Ucrainei” etc.. E o mare slăbiciune a UE.

Unanimitatea e tipică ședinței de partid comunist, acolo nu se permitea să existe niciun vot împotrivă, nicio abținere măcar. ”Dacă n-avem unanimitate, n-a fost bine pregătită ședința”. Unanimitatea nu e un concept democratic, e un concept totalitar”, a mai afirmat gazetarul.

CTP a insistat apoi că dacă Europa rămâne la acest sistem de luare a deciziilor și nu trece la cel cu majoritate calificată, atunci „are o mare slăbiciune”.

Tags:
