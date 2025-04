Cu cât a scăzut averea lui Donald Trump din cauza taxelor pe care le-a impus la nivel mondial

Donald Trump a tras primele focuri de armă într-un război comercial global săptămâna trecută, provocând daune tuturor felurilor de oameni, inclusiv lui. Pe 2 aprilie, ziua în care Trump și-a lansat planul pentru tarife majore, Forbes i-a evaluat averea netă la 4,7 miliarde de dolari. La mai puțin de o săptămână mai târziu, a scăzut la aproximativ 4,2 miliarde de dolari, deoarece valoarea acțiunilor sale publice și a participațiilor private scad în tandem cu piața mai largă, potrivit .

Cea mai mare pierdere a lui Trump vine din cel mai valoros activ al său, Trump Media and Technology Group, care a scăzut cu 8% în ultimele trei zile de tranzacționare, atingând cel mai scăzut preț din octombrie. Miza sa, în valoare de 2,2 miliarde de dolari miercuri, este acum la 2 miliarde de dolari. Lovitura de aproximativ 170 de milioane de dolari reprezintă doar începutul problemelor sale.

Deținerile imobiliare comerciale ale lui Trump au scăzut cu aproximativ 90 de milioane de dolari, presupunând că s-au confruntat cu tăieri similare cu cele ale companiilor imobiliare comerciale cotate la bursă. Acțiunile Vornado Realty Trust – firma care colaborează cu Trump în două dintre cele mai valoroase clădiri ale sale, 1290 Avenue of the Americas din New York și 555 California Street din San Francisco – au scăzut cu 14% de la momentul anunțului lui Trump până la sfârșitul zilei de luni. Prețul acțiunilor unei alte mari firme imobiliare din New York, SL Green, a scăzut cu 15%. Portofoliul lui Trump, inclusiv proprietățile Vornado, Trump Tower și 40 Wall Street, valorează acum aproximativ 570 de milioane de dolari, în scădere față de 660 de milioane de dolari săptămâna trecută.

Proprietățile de golf își pierd, de asemenea, valoarea. Multe dintre mingile, cluburile și tricourile din magazinele profesionale vin din străinătate. Adevărata amenințare pentru portofoliul lui Trump este însă posibilitatea strângerii curelei. Membrii clubului ar putea reduce numărul de nunți, mese generoase sau chiar abonamente.

Acțiunile companiilor de agrement cu prețuri ridicate, cum ar fi Vail Resorts și Soho House, au scăzut cu peste 15% de miercuri. Topgolf Callaway Brands, care produce cluburi și administrează locuri de golf, a scăzut, de asemenea, cu 15%. O scădere similară la terenurile de golf ale lui Trump ar reduce cu încă 70 de milioane de dolari din valoarea sa netă.

Activele de ospitalitate nu sunt poziționate mai bine. Cel mai mare al lui Trump este Trump National Doral, un complex cu 643 de camere din Miami, unde LIV Golf, conectat la Arabia Saudită, tocmai a organizat un eveniment, Trump apărând la scurt timp după ce și-a anunțat planurile tarifare. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Taylor Rogers, spune că președintele rămâne concentrat pe țară, nu pe afacerile sale. „Președintele Trump a implementat tarife pentru țările care ne-au înșelat de ani de zile pentru a se asigura că americanii sunt mai bine pentru generațiile viitoare”, a spus ea într-un comunicat.

Proprietățile imobiliare rezidențiale au scăzut, de asemenea, dramatic, acțiunile a patru proprietari de apartamente tranzacționate la bursă au scăzut în medie cu 13%. Trump deține zeci de unități în interiorul clădirilor pe care le-a dezvoltat cu ani în urmă. Reduceți acel portofoliu și averea lui netă scade cu încă aproximativ 20 de milioane de dolari. Cele mai protejate bunuri ale sale ar putea fi numeroasele sale trofee, cum ar fi penthouse-ul de pe Trump Tower și Mar-a-Lago. Dana Koch, un agent de lux din Palm Beach, spune că aceste tipuri de active funcționează într-o atmosferă diferită de acțiunile tranzacționate la bursă. „Acest lucru este și mai finit și mai rar”, spune el. Reduceți trofeele în jos cu, să zicem, cu 5%, sau jumătate din declinul pieței mai largi, iar Trump mai iese cu 32 de milioane de dolari în minus.

Cash-ul oferă de obicei răgaz în momente ca acestea. Potrivit celui mai recent raport de dezvăluire financiară al lui Trump, el deține un portofoliu de obligațiuni diversificate și o mulțime de poziții pe acțiuni, inclusiv o participație de 5 până la 25 de milioane de dolari în firma de credit privat Blue Owl Capital, în scădere cu 22% față de miercuri. După ce a depus acea dezvăluire în august, Trump a primit două câștiguri extraordinare prin intermediul acțiunilor în criptomonede. Mai întâi a venit World Liberty Financial, un proiect care promitea o „revoluție financiară” și a direcționat aproape 400 de milioane de dolari președintelui și familiei sale. Au urmat apoi vânzările monedei $ TRUMP, care probabil a furnizat cel puțin încă 175 de milioane de dolari înainte de taxe.

Problema pentru președinte este că este posibil să fi stocat o parte din aceste venituri în criptomonede, active notoriu volubile.

Primul fiu, Eric Trump, l-a prezentat public pe Ether în februarie, spunându-le urmăritorilor săi de pe Twitter că este „un moment grozav pentru a adăuga $ETH”. Moneda a scăzut cu 45% de atunci, inclusiv o scădere de 18% ca urmare a anunțului tarifar al lui Donald Trump. Dacă profitul estimat după impozitare al președintelui, de 350 de milioane de dolari, ar scădea chiar și cu jumătate față de Ether, el ar fi scos încă 32 de milioane de dolari.

Adunați toate, iar pierderile lui Trump din activele private par să le depășească pe cele din acțiunile sale tranzacționate public. Cea mai mare amenințare la adresa lui Trump nu sunt tarifele directe asupra produselor pe care le importă, având în vedere că afacerile sale nu vând prea mult sub formă de bunuri. Este pierderea încrederii investitorilor din întreaga lume. Cu cât Trump injectează mai multă incertitudine în economia globală, cu atât valoarea sa netă va scădea mai mult.