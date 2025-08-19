B1 Inregistrari!
Culisele discuțiilor de la Washington. Ce i-a spus Trump lui Emmanuel Macron

Culisele discuțiilor de la Washington. Ce i-a spus Trump lui Emmanuel Macron

Adrian Teampău
19 aug. 2025, 07:48
Culisele discuțiilor de la Washington. Ce i-a spus Trump lui Emmanuel Macron
Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Pool/ABACA

Luni, la Casa Albă, Donald Trump, a avut o întrevedere cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți alți lideri europeni Discuțiile au vizat eventuale soluții pentru încheierea războiului din Ucraina.

Cuprins:

  • Ce i-a spus Donald Trump lui Emmanuel Macron
  • Trump a vorbit la telefon cu Putin
  • Discuția Trump – Putin, confirmată de Kremlin

Ce i-a spus Donald Trump lui Emmanuel Macron

Mai mulți lideri europeni au participat la summitul de la Casa Albă alături de Volodimir Zelenski și Donald Trump. Emmanuel Macron (președintele Franței), Georgia Meloni (premierul Italiei), Alexander Stubb (președintele Finlandei), Keir Starmer (premierul Marii Britanii), Friedrich Merz (cancelarul Germaniei), Ursula von der Leyen (președinta Comisiei Europene) și Mark Rutte (secretarul general al NATO), l-au însoțit pe liderul de la Kiev, la această întrevedere.

În marja discuțiilor, un microfon deschis a surprins ce i-a spus Donald Trump lui Emmanuel Macron referitor la intențiile lui Vladimir Putin. Șeful de la Casa Albă s-a arătat convins, și i-a împărtășit acest lucru și președintelui Franței, că Vladimir Putin vrea să ajungă la un acord în Ucraina de dragul său, după cum, informează EFE. Trump a făcut acest comentariu pentru Macron înainte de începerea întâlnirii.

„Cred că vrea să facă o înţelegere. Cred că vrea să facă o înţelegere pentru mine, înţelegi? Oricât de nebunesc ar suna”, i-a şoptit Trump lui Macron la ureche, în Sala de Est a Casei Albe, înainte de a-i cere preşedintelui francez să ia loc.

CNN a relatat că Trump a întrerupt ulterior întâlnirea multilaterală pentru a vorbi la telefon cu Putin şi a-i spune ce s-a discutat.

Trump a vorbit la telefon cu Putin

Casa Albă a postat o fotografie cu Donald Trump vorbind pe speaker cu Vladimir Putin, în Biroul Oval, după cum relatează CNN. În imagine apar secretarul de stat Marco Rubio şi vicepreşedintele JD Vance, stând pe scaune în faţa Biroului Rezolut. Un translator, potrivit a doi oficiali de la Casa Albă, scrie, de asemenea, pe un blocnotes vizavi de Trump, la birou.

Trump a vorbit cu Putin la telefon în Biroul Oval, apoi a reluat întâlnirea cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu liderii europeni, potrivit unui alt oficial al Casei Albe.

Donald Trump a transmis că a început pregătirile pentru o întâlnire între omologii săi rus şi ucrainean, Vladimir Putin şi respectiv Volodimir Zelenski, după reuniunea la Washington, pentru a încerca să obţină progrese în direcţia păcii în Ucraina, informează agenţiile internaţionale de presă.

„La finalul reuniunilor, l-am sunat pe preşedintele Putin şi am început pregătirile pentru o întâlnire, într-un loc care va fi stabilit ulterior, între preşedintele Putin şi preşedintele Zelenski. După această întâlnire, vom avea o trilaterală, la care vor participa cei doi preşedinţi, plus eu însumi. Din nou, acesta a fost un pas foarte bun, timpuriu, pentru un Război care durează de aproape patru ani. Vicepreşedintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio şi trimisul special Steve Witkoff îşi coordonează activitatea cu Rusia şi Ucraina”, a scris Trump pe platforma sa de socializare.

Discuția Trump – Putin, confirmată de Kremlin

Kremlinul a anunţat că Donald Trump şi Vladimir Putin, au avut o convorbire telefonică de 40 de minute, potrivit agenţiilor de presă ruse, transmite Reuters. Cei doi au discutat despre posibilitatea creşterii nivelului de reprezentare în următoarea rundă de negocieri de pace cu Ucraina, potrivit Kremlinului.

Potrivit sursei citate, Putin i-a mulţumit călduros lui Trump pentru ospitalitatea şi întâlnirea bine organizată din Alaska, precum şi pentru progresele realizate la summit. Totodată, cei doi au convenit să continue să aibă un contact strâns unul cu celălalt în ceea ce priveşte criza din Ucraina şi alte chestiuni presante.

