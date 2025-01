Cum a ajuns o româncă să fie angajată la fabrica BMW din Germania? „A fost cel mai lung interviu din viața mea”

O româncă stabiltită în a povestit cum a reușit să obțină un loc de muncă la fabrica BMW. „A fost cel mai lung interviu din viața mea, cred că am stat acolo peste o oră”, spune aceasta.

Interviul nu a fost deloc ușor

„Hai să vă povestesc cum m-am angajat la BMW și cum a decurs, cred, cel mai tare interviu din viața mea. Mi-am depus CV-ul direct la ei și m-au sunat. Nu știu cât a influențat faptul că am trecut eu în CV că am cetățenie germană și că vorbesc limba germană C1, dar m-au sunat a doua zi. (….)A fost cel mai lung interviu din viața mea, cred că am stat acolo peste o oră. Am postat un videoclip în care arăt contractul meu de muncă și cât este de gros. E gros pentru că sunt multe clauze, în rest concediul și salariul sunt pe o singură foaie”, a povestit românca pe TikTok, conform

Cum este această meserie pentru o femeie

Românca spune că este o meserie grea pentru o femeie, însă tot este automatizat, „nu vii cu ciocanu sau cheia de roți”.

„Da, m-am decis pentru meseria asta, cu toate că e grea. E grea pentru o femeie. Nu mai bateți câmpii voi, femeile, că suntei bărbați, că faceți și voi, că e greu. Meseria asta e grea, mai ales pentru femei. Și unde e cel mai greu în meseria asta, ca femeie? În degete tată, pentru că sunt șuruburi pe care nu ai voie, așa zice BMW, nu ai voie să le deschizi decât la mână. Deci nu vii tu cu ciocanul sau cheia de roți. Nu! Se deschid efectiv doar la mână, se deșurubează. Și de unde, tată, forță? Am 1,60 toată. Cel mai important este să-ți asculți vocea interioară. Dacă simți că asta e ceea ce vrei să faci, mergi înainte fără teamă.”, a mai spus tânăra.