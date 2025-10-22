Nicolas Sarkozy a stat o primă noapte după gratii. Fostul președinte francez trebuie să ispășească o pedeapsă cu închisoarea pentru conspirație criminală în dosarul finanțării libiene a campaniei din 2007.

Prima noapte la La Santé: Un fost președinte în detenție

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a început executarea unei pedepse de cinci ani de închisoare (din care doi cu suspendare), devenind primul fost șef de stat al unei țări din Uniunea Europeană care ajunge după gratii. Încarcerarea sa a avut loc la Penitenciarul La Santé din Paris.

în spatele gratiilor, petrecută începând cu 21 octombrie, a fost marcată de măsuri sporite de securitate. Datorită notorietății sale și a amenințărilor la adresa sa, Sarkozy a fost plasat într-o unitate de izolare, parte a secției destinată persoanelor vulnerabile sau mediatice, pentru a evita contactul cu alți deținuți și riscurile de securitate.

Sarkozy ocupă o celulă individuală de aproximativ 9 până la 12 metri pătrați, care include dotări de bază precum duș privat, frigider, televizor (contra cost) și telefon fix.

Deși beneficiază de anumite măsuri de protecție, avocații săi au subliniat că nu i s-a acordat niciun tratament preferențial.

Fostul președinte a declarat că nu se teme de închisoare și că intenționează să își folosească timpul scriind o carte.

Ieșirile din celulă sunt limitate la o singură oră de plimbare pe zi, singur, într-o curte mică.

Detaliile-cheie despre primele ore de detenție al lui Nicolas Sarkozy:

1. Condițiile de Securitate și Izolarea

Securitate Sporită: Datorită statutului său de fost șef de stat și a amenințărilor specifice la adresa sa, Sarkozy este protejat de un dispozitiv special. Ministrul de interne a confirmat că securitatea sa este o prioritate.

Aripa de Izolare: El a fost plasat în Cartierul pentru Persoane Vulnerabile (sau în izolare) al închisorii. Această măsură nu este un privilegiu, ci o necesitate de securitate, menită să-l separe de restul populației carcerale.

Gardă de Corp: Pe lângă măsurile normale ale administrației penitenciare, Sarkozy ar fi însoțit de doi ofițeri de securitate care stau într-o celulă vecină, special pentru a-i asigura protecția.

2. Celula și Dotările

Celula Individuală: Sarkozy este încarcerat într-o celulă individuală care măsoară între 9 și 12 metri pătrați.

Dotări: Celula este una renovată și include un duș privat, un pat îngust, un birou mic, un frigider și un telefon fix (pentru apeluri autorizate). Accesul la televizor este permis, dar contracost.

Fără Telefon Mobil: Conform regulamentului, nu are voie să dețină telefon mobil.

Plimbarea: Deținuții din regim de izolare au dreptul la o singură ieșire zilnică, pentru plimbare, dar o fac singuri într-o curte mică.

Vizitele: Are dreptul la vizite de trei ori pe săptămână.

De ce a fost condamnat Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy la cinci ani de închisoare (din care doi cu suspendare) în dosarul cunoscut sub numele de „Finanțarea libiană” a campaniei sale prezidențiale din 2007.

Instanța de judecată l-a găsit vinovat pentru conspirație criminală (sau asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni). Această acuzație se referă la faptul că ar fi permis colaboratorilor săi apropiați să negocieze o finanțare ilegală, în valoare de milioane de euro, din partea regimului fostului dictator libian, Muammar Gaddafi, pentru campania sa victorioasă din 2007.

Deși tribunalul l-a achitat de acuzațiile de corupție pasivă, deturnare de fonduri publice libiene și finanțare ilegală a campaniei electorale, condamnarea pentru conspirație criminală a rămas.

Instanța a considerat infracțiunile de o „gravitate excepțională” și a dispus executarea pedepsei, chiar dacă Sarkozy a depus apel. Condamnarea este, astfel, executorie provizoriu, ceea ce a condus la încarcerarea imediată a fostului președinte.

Nicolas Sarkozy a părăsit locuința sa însoțit de soția lui, Carla Bruni. El a declarat presei că va intra „cu capul sus” și că „nu îi este frică de închisoare”.

Imediat după încarcerare, avocații săi au depus o cerere de eliberare provizorie. Instanța are la dispoziție până la două luni pentru a se pronunța asupra acestei solicitări.