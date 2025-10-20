O femeie a câștigat la loterie folosind ChatGPT. Tammy Carvey, în vârstă de 45 de ani din Michigan, Statele Unite, a avut parte de o surpriză uriașă, după ce a decis să ceară ajutorul Inteligenței Artificiale pentru alegerea numerelor la loterie.

A câștigat la loterie folosind ChatGPT. Cum a fost posibil acet lucru

Povestea ei a devenit virală după ce s-a aflat că a câștigat la loterie, folosind ChatGPT. Mai mult, suma câștigată nu e deloc mică. A câștigat 100.000 de dolari, la Powerball, potrivit .

Ce a întrebat femeia și ce numere i-a oferit ChatGPT

„I-am cerut lui ChatGPT un set de numere pentru Powerball și exact pe acelea le-am jucat”, a povestit femeia pentru din Michigan, potrivit The New York Post. Nimeni nu se aștepta ca această decizie inspirată să îi aducă un premiu format din șase cifre.

Ce s-a întâmplat după extragerea la loterie

Patru dintre numerele generate de Inteligența Artificială s-au dovedit a fi câștigătoare, iar Tammy a obținut, inițial, 50.000 de dolari. Pentru că adăugase și opțiunea Power Play, premiul i s-a dublat automat și a ajuns la 100.000 de dolari.

„Am citit pe Google că este un premiu de 50.000 de dolari, așa că am crezut că atât am câștigat. […] Abia când m-am logat în contul meu de pe site-ul Loteriei din Michigan mi-am dat seama că adăugasem și opțiunea Power Play la bilet și, de fapt, câștigasem 100.000 de dolari! Eu și soțul meu eram în stare de șoc”, a declarat Tammy Carvey, vizibil emoționată.

Câștigătoarea a spus că va folosi o parte din bani pentru a-și achita creditul imobiliar, iar restul îl va pune deoparte pentru viitorul familiei.

A câștigat la loterie folosind ChatGPT. Ce spune Loteria despre folosirea AI

Reprezentanții Loteriei din Michigan au reacționat rapid. Aceștia au explicat că norocul a fost, de fapt, factorul decisiv.

„Rezultatele extragerilor Loteriei sunt complet aleatorii și nu pot fi prezise folosind Inteligența Artificială sau alte instrumente de generare a numerelor”, au precizat oficialii instituției.

Povestea lui Tammy arată, însă, cum tehnologia și intuiția pot merge mână în mână, uneori. Tot mai mulți oameni încearcă, în ultima vreme, metode inedite pentru a-și încerca norocul, într-o lume tot mai influențată de Inteligența Artificială.