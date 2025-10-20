O femeie a câștigat la loterie folosind ChatGPT. Tammy Carvey, în vârstă de 45 de ani din Michigan, Statele Unite, a avut parte de o surpriză uriașă, după ce a decis să ceară ajutorul Inteligenței Artificiale pentru alegerea numerelor la loterie.
Povestea ei a devenit virală după ce s-a aflat că a câștigat la loterie, folosind ChatGPT. Mai mult, suma câștigată nu e deloc mică. A câștigat 100.000 de dolari, la Powerball, potrivit The New York Post.
„I-am cerut lui ChatGPT un set de numere pentru Powerball și exact pe acelea le-am jucat”, a povestit femeia pentru Loteria din Michigan, potrivit The New York Post. Nimeni nu se aștepta ca această decizie inspirată să îi aducă un premiu format din șase cifre.
Patru dintre numerele generate de Inteligența Artificială s-au dovedit a fi câștigătoare, iar Tammy a obținut, inițial, 50.000 de dolari. Pentru că adăugase și opțiunea Power Play, premiul i s-a dublat automat și a ajuns la 100.000 de dolari.
„Am citit pe Google că este un premiu de 50.000 de dolari, așa că am crezut că atât am câștigat. […] Abia când m-am logat în contul meu de pe site-ul Loteriei din Michigan mi-am dat seama că adăugasem și opțiunea Power Play la bilet și, de fapt, câștigasem 100.000 de dolari! Eu și soțul meu eram în stare de șoc”, a declarat Tammy Carvey, vizibil emoționată.
Câștigătoarea a spus că va folosi o parte din bani pentru a-și achita creditul imobiliar, iar restul îl va pune deoparte pentru viitorul familiei.
Reprezentanții Loteriei din Michigan au reacționat rapid. Aceștia au explicat că norocul a fost, de fapt, factorul decisiv.
„Rezultatele extragerilor Loteriei sunt complet aleatorii și nu pot fi prezise folosind Inteligența Artificială sau alte instrumente de generare a numerelor”, au precizat oficialii instituției.
Povestea lui Tammy arată, însă, cum tehnologia și intuiția pot merge mână în mână, uneori. Tot mai mulți oameni încearcă, în ultima vreme, metode inedite pentru a-și încerca norocul, într-o lume tot mai influențată de Inteligența Artificială.