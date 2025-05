Cum a explicat Macron filmarea virală, în care pare că Brigitte îl lovește. „Eu și soția mea glumeam”

O filmare în care protagonist este președintele Franței s-a viralizat pe rețelele de socializare, dând startul unui val de speculații. La sosirea pe aeroportul din Hanoi, din Vietnam, camerele au surprins o scenă cel puțin neobișnuită: în timp ce Emmanuel se pregătea să coboare din avion, soția sa, Brigitte Macron, pare că îl loveşte peste faţă.

Când a observat camerele de filmare ațintite asupra lui, Macron a schiţat un zâmbet. Câteva secunde mai târziu, cuplul prezidenţial a coborât scările, fără însă ca soția președintelui francez să prindă mâna pe care acesta i-a întins-o. Imaginile s-au viralizat rapid şi la fel de rapid au apărut și primele speculații, potrivit cărora cei doi nu s-ar mai înţelege, relatează .

Emmanuel Macron: „Eram în mijlocul unor tachinări şi glume cu soţia mea”

Surprins de amploarea pe care a luat-o incidentul de pe aeroport, Emmanuel Macron a transmis public un mesaj, dorind să pună capăt speculațiilor. Liderul francez a menționat că momentul surprins de camere nu a fost nimic altceva decât una dintre glumele pe care le face cu soția sa: „Eram în mijlocul unor tachinări şi cu soţia mea şi am fost surprins că asta s-a transformat într-un fel de catastrofă geo-planetară”.

„Eu și soția mea glumeam, așa cum facem destul de des. Toată lumea trebuie să se calmeze! Există oameni care au vizionat videoclipuri și care cred că am împărțit un pachet de cocaină, că am făcut skandenberg cu președintele turc și că acum am o dispută domestică cu soția mea. Nimic din toate acestea nu este adevărat”, a adăugat Emmanuel Macron.