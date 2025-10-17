B1 Inregistrari!
Cum a reușit câinele unui pompier să pornească un incendiu. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere (VIDEO)

17 oct. 2025, 19:51
Cum a reușit câinele unui pompier să pornească un incendiu. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere (VIDEO)
Foto simbol / Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Unde a avut loc incidentul
  2. Ce a declarat stăpânul lui Colton despre incendiu

Colton, câinele unui pompier, a fost surprins în timp ce pornea un incendiu în casa stăpânului său. În joacă, animalul de companie a ros o baterie litiu-ion. Nu a mai durat mult până ca sugraferia imobilului să ia foc.

Unde a avut loc incidentul

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere îl arată pe Colton, un câine în vârstă de cinci ani, jucându-se cu un gadget în casa sa din Chapel Hill, Carolina de Nord. Deodată, obiectul a început să fumege, făcând animalul de companie să se îndepărteze. Apucă să fugă pe scări până ca un incendiu să izbucnească și să cuprindă covorul care era în încăpere.

În videoclip se poate vedea cum Colton e însoțit pe scări și de un alt câine, ambii încercând să se țină departe de pericol.

Din fericire, incendiul nu s-a soldat cu victime și s-a stins la scurtă vreme, datorită covorului.

Ce a declarat stăpânul lui Colton despre incendiu

Proprietarul lui Colton se declară recunoscător pentru că incendiul nu s-a soldat nici cu victime, nici cu pagube materiale semnificative. Potrivit lui David Sasser, singurul lucru afectat a fost covorul care, totodată, a și reușit să împiedice răspândirea focului.

„A mușcat din ele și se vede – este surprins de el, apoi spune: «O, ce am făcut?». Din fericire, s-a stins practic din cauza covorului și pentru că am ajuns acasă atât de repede. Acesta a fost singurul lucru pe care l-am pierdut”, a declarat David Sasser, promprietarul lui Colton, potrivit The Sun.

Sasser a spus că experiența a fost un semnal de alarmă cu privire la pericolele bateriilor litiu-ion. Deși, în general, sunt dispozitive sigure, dacă  sunt deteriorate sau depozitate necorespunzători, ori celulele sunt supraîncărcate, există riscă declanșării unui incendiu.

„Asigurați-vă că le depozitați într-un loc unde nu se pot rupe sau roade de un câine. Și când le-ați terminat, trebuie aruncate în mod corespunzător”, a mai transmis David Sasser.

Imaginile au fost postate pe Facebook de Departamentul de Pompieri din Chapel Hill.

