B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Giorgia Meloni și Recep Erdogan, schimb de replici în Egipt. Cum a răspuns premierul italian când a fost îndemnată să renunțe la fumat

Giorgia Meloni și Recep Erdogan, schimb de replici în Egipt. Cum a răspuns premierul italian când a fost îndemnată să renunțe la fumat

B1.ro
14 oct. 2025, 16:33
Giorgia Meloni și Recep Erdogan, schimb de replici în Egipt. Cum a răspuns premierul italian când a fost îndemnată să renunțe la fumat
Premierul Italiei, Giorgia Meloni. Foto: Hepta.ro / Zuma Press / LaPresse / Roberto Monaldo
Cuprins
  1. Cu ce glumă i-a răspuns Meloni lui Erdogan când i s-a propus să renunțe la fumat
  2. Ce crede Emmanuel Macron despre planul lui Erdogan
  3. Ce spune Giorgia Meloni despre fumat

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, are o nouă misiune: să o facă pe Giorgia Meloni să se lase de fumat. Când a auzit planul care o vizează, prim-ministrul italian a răspuns cu o glumă despre dependența sa de a fuma.

Cu ce glumă i-a răspuns Meloni lui Erdogan când i s-a propus să renunțe la fumat

Recep Tayyip Erdoğan își propune să facă din Turcia o țară de nefumători. În acest context, președintele turc i-a promis și Giorgiei Meloni că va găsi o cale să o facă să se lase de acest viciu. Fumătoare înrăită, Giorgia Meloni i-a răspuns lui Erdoğan cu o glumă care să-i dea de înțeles că ceea ce își dorește el este imposibil.

Discuția dintre cei doi lideri politici a avut loc în timpul summitului din Egipt, despre încheierea războiului în Fâșia Gaza.

„Arăți grozav. Dar trebuie să te fac să te lași de fumat”, i-a spus Erdoğan lui Meloni, se poate observa într-o serie de imagini publicate de Il Foglio, potrivit Politico.

Drept răspuns, Giorgia Meloni a glumit spunând că, dacă renunță la fumat, ar putea ucide pe cineva.

„Știu, știu. Nu vreau să ucid pe nimeni”, a glumit Meloni.

Ce crede Emmanuel Macron despre planul lui Erdogan

Când a auzit ce își propune Erdoğan să realizeze în ceea ce privește obiceiul nociv a lui Meloni, Emmanuel Macron s-a grăbit să-i răspundă. Președintele francez a spulberat orice speranță de reușită cu o simplă replică.

„Este imposibil!”, a spus liderul de la Palatul Elysee.

Ce spune Giorgia Meloni despre fumat

Într-o carte bazată pe o serie de interviuri, Meloni a mărturisit că a început din nou să fumeze după ce a renunțat la acest viciu vreme de 13 ani. Pe de altă parte, premierul italian este de părere că fumatul a ajutat-o să lege relații cu alți politicieni. Printre aceștia se numără chiar și președintele Tunisiei, Kais Saied.

Tags:
Citește și...
OMS a emis o alertă globală pentru trei siropuri de tuse contaminate cu substanțe toxice. Ele au provocat deja zeci de decese în rândul copiilor
Externe
OMS a emis o alertă globală pentru trei siropuri de tuse contaminate cu substanțe toxice. Ele au provocat deja zeci de decese în rândul copiilor
Jennifer Aniston refuză să adopte copii. Vedeta dezvăluie motivul
Externe
Jennifer Aniston refuză să adopte copii. Vedeta dezvăluie motivul
Peștele crescut în laborator: revoluția alimentară care ar putea ajunge pe mesele europenilor până în 2030
Externe
Peștele crescut în laborator: revoluția alimentară care ar putea ajunge pe mesele europenilor până în 2030
Biden și Clinton îl felicită pe Trump pentru negocierea unui armistițiu în războiul din Gaza
Externe
Biden și Clinton îl felicită pe Trump pentru negocierea unui armistițiu în războiul din Gaza
Macron și Trump, din nou în centrul atenției! Strângerea de mână care a surprins pe toată lumea (VIDEO)
Externe
Macron și Trump, din nou în centrul atenției! Strângerea de mână care a surprins pe toată lumea (VIDEO)
Zelenski a prezentat care ar fi potențialele surse de finanțare pentru achizițiile Tomahawk
Externe
Zelenski a prezentat care ar fi potențialele surse de finanțare pentru achizițiile Tomahawk
Descoperire cutremurătoare în Spania. Furtuna Alice a scos la iveală scheletul unui bărbat decedat în urmă cu 15 ani
Externe
Descoperire cutremurătoare în Spania. Furtuna Alice a scos la iveală scheletul unui bărbat decedat în urmă cu 15 ani
Un bărbat a fost reținut după ce a încercat să urineze pe altarul Basilicii Sfântul Petru. Reacția Papei Leon al XIV-lea
Externe
Un bărbat a fost reținut după ce a încercat să urineze pe altarul Basilicii Sfântul Petru. Reacția Papei Leon al XIV-lea
Acordul de pace pentru Gaza, semnat în prezenţa liderilor mondiali. Trump: „A durat 3.000 de ani, vă vine să credeți? Și va rezista!” (VIDEO)
Externe
Acordul de pace pentru Gaza, semnat în prezenţa liderilor mondiali. Trump: „A durat 3.000 de ani, vă vine să credeți? Și va rezista!” (VIDEO)
Bulgaria introduce o nouă taxă pentru șoferii străini. Ce presupune și de când va intra în vigoare
Externe
Bulgaria introduce o nouă taxă pentru șoferii străini. Ce presupune și de când va intra în vigoare
Ultima oră
17:53 - OMS a emis o alertă globală pentru trei siropuri de tuse contaminate cu substanțe toxice. Ele au provocat deja zeci de decese în rândul copiilor
17:22 - Obiceiul banal care poate scădea temperatura casei chiar și cu două-trei grade. La ce trebuie să fii atent în sezonul rece
17:13 - Reacția halucinantă a paznicului care a lovit cu secera un copil
16:18 - Motivul pentru care unii profesori primesc salarii mai mici, începând cu luna septembrie. Ce a anunțat Ministerul Educației
16:08 - Jennifer Aniston refuză să adopte copii. Vedeta dezvăluie motivul
15:57 - Leul românesc a câștigat teren! Cursul BNR aduce surprize mari pentru 14 octombrie 2025
15:46 - Artificiile, subiect de scandal între primari și Ilie Bolojan
15:35 - Imagini cu impact emoțional: Momentul în care o mamă a fost ucisă pe trecerea de pietoni, surprins chiar de camera din mașina șoferului vitezoman (VIDEO)
15:13 - Peștele crescut în laborator: revoluția alimentară care ar putea ajunge pe mesele europenilor până în 2030
14:56 - Radu Vâlcan, pregătit pentru filmările sezonului 10 din „Insula Iubirii”: „Ne vedem de-acolo”