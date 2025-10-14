Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, are o nouă misiune: să o facă pe Giorgia Meloni să se lase de fumat. Când a auzit planul care o vizează, prim-ministrul italian a răspuns cu o glumă despre dependența sa de a fuma.

Cu ce glumă i-a răspuns Meloni lui Erdogan când i s-a propus să renunțe la fumat

Recep Tayyip Erdoğan își propune să facă din Turcia o țară de nefumători. În acest context, președintele turc i-a promis și Giorgiei Meloni că va găsi o cale să o facă să se lase de acest viciu. Fumătoare înrăită, Giorgia Meloni i-a răspuns lui Erdoğan cu o glumă care să-i dea de înțeles că ceea ce își dorește el este imposibil.

Discuția dintre cei doi lideri politici a avut loc în timpul summitului din Egipt, despre încheierea războiului în Fâșia Gaza.

„Arăți grozav. Dar trebuie să te fac să te lași de fumat”, i-a spus Erdoğan lui Meloni, se poate observa într-o serie de imagini publicate de Il Foglio, potrivit .

Drept răspuns, Giorgia Meloni a glumit spunând că, dacă renunță la fumat, ar putea ucide pe cineva.

„Știu, știu. Nu vreau să ucid pe nimeni”, a glumit Meloni.

Ce crede Emmanuel Macron despre planul lui Erdogan

Când a auzit ce își propune Erdoğan să realizeze în ceea ce privește obiceiul nociv a lui Meloni, Emmanuel Macron s-a grăbit să-i răspundă. Președintele francez a spulberat orice speranță de reușită cu o simplă replică.

„Este imposibil!”, a spus liderul de la Palatul Elysee.

Ce spune Giorgia Meloni despre fumat

Într-o carte bazată pe o serie de interviuri, Meloni a mărturisit că a început din nou să fumeze după ce a renunțat la acest viciu vreme de 13 ani. Pe de altă parte, premierul italian este de părere că fumatul a ajutat-o să lege relații cu alți politicieni. Printre aceștia se numără chiar și președintele , Kais Saied.