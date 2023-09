Cum a reacționat un jurnalist care a intrat în direct la TV, din camera de hotel, în timp ce prietena lui se îmbrăca

Juan Francisco Rueda a devenit cunoscut într-un timp foarte scurt, după greșeala majoră pe care a făcut-o înainte de meciul Argentina – Ecuador, scor 1-0. Imaginile au făcut înconjurul lumii.

Francisco Rueda, jurnalist sportiv din Ecuador, se afla într-o cameră de hotel, când a avut o intervenție video la o emisiune în direct.

Iubita lui, aflată chiar în fața jurnalistului, se îmbrăca. Pe post au fost difuzate, timp de câteva secunde, imagini cu aceasta, potrivit .

Ésto sucedió cuando el periodista deportivo de Ecuador, Juan Francisco Rueda tocó el botón que no debía de su computadora durante una transmisión. La mujer resultó ser la estudiante de comunicaciones Romina Rendón. El narrador tampoco disimuló y hasta narra lo que vio 🤦‍♂️🤣🤣🤣.… — Molusco (@Moluskein)

După greșeala comisă în direct, care a devenit și virală, Juan Francisco Rueda a explicat totul

La câteva zile distanță de incidentul din direct, Rueda a explicat totul în legătură cu episodul difuzat în direct. Spre surprinderea acestuia, Romina Riera, tot jurnalistă sportivă, a reacționat într-un mod normal și nici nu s-a supărat pe el, chiar dacă a fost văzută în ipostaze indecente.

„O situație super urâtă și incomodă. Am vrut să închid camera, dar am apăsat greșit și am întors-o. Cam asta a fost. Am realizat că am ajuns viral când am început să primesc mesaje din toate părțile”, a explicat jurnalistul din Ecuador.