B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Cum arată meniul astronauților în misiunea Artemis II și ce reguli stricte trebuie respectate (VIDEO)

Ana Beatrice
04 apr. 2026, 22:47
Sursă foto: Captură Video - YT/ NASA Johnson
Cuprins
  1. Ce contează cu adevărat în alegerea alimentelor pentru o misiune
  2. Cum arată, în realitate, meniul zilnic al unui astronaut
  3. Care sunt diferențele meniului în funcție de etapele misiunii
  4. Cum este pregătită hrana și ce provocări implică acest proces în nava spațială

La bordul navei spațiale Artemis II, fiecare detaliu legat de alimentație este planificat cu atenție. Totul este conceput pentru a menține echipajul în formă maximă pe durata misiunii în jurul Lunii. Fără posibilitatea de reaprovizionare, refrigerare sau încărcare suplimentară, mesele trebuie alese cu mare grijă. Acestea sunt concepute pentru a rămâne sigure, rezistente în timp și ușor de preparat și consumat în capsula Orion a NASA.

Fiecare alegere alimentară este realizată prin colaborarea dintre specialiști în nutriția spațială și membrii echipajului. Scopul este ca meniul să asigure un echilibru optim între aportul caloric, hidratare și nutrienți esențiali. În același timp, sunt luate în considerare preferințele individuale ale echipajului. Astfel, alimentația devine nu doar funcțională, ci și cât mai plăcută în condițiile speciale ale unei misiuni spațiale.

Ce contează cu adevărat în alegerea alimentelor pentru o misiune

Selecția alimentelor pentru Artemis II este un proces riguros, în care fiecare detaliu este atent analizat. Sunt luate în calcul criterii esențiale precum termenul de valabilitate, siguranța alimentară și aportul nutrițional. În același timp, preferințele echipajului sunt integrate pentru a păstra un echilibru între necesitate și confort.

Alimentele trebuie să respecte și limitările stricte de masă, volum și consum de energie impuse de capsula Orion a NASA. Prepararea și consumul sunt concepute să fie cât mai simple, chiar și în condiții de microgravitație. Produsele sunt special realizate pentru a reduce formarea firimiturilor și pentru a rămâne stabile pe întreaga durată a misiunii. În plus, echipajul contribuie activ la configurarea meniului, oferind feedback cu mult înainte de ambalarea alimentelor pentru zbor.

Sursă Foto: nasa.gov

Cum arată, în realitate, meniul zilnic al unui astronaut

Într-o zi obișnuită de misiune, alimentația astronauților este organizată după un program bine stabilit. Acesta include micul dejun, prânzul și cina. Programul se aplică în afara etapelor de lansare și reintrare în atmosferă.

Conform NASA, fiecare membru al echipajului primește zilnic două băuturi aromate. Printre acestea se poate regăsi și cafeaua. Totuși, opțiunile sunt limitate din cauza restricțiilor stricte de masă și volum. Cantitatea totală de alimente și lichide este atent calculată înainte de misiune. Fiecare alegere trebuie să fie eficientă și bine justificată.

Meniul nu include alimente proaspete. Capsula Orion nu este echipată cu sisteme de refrigerare și nu permite încărcarea târzie a proviziilor. Din acest motiv, toate produsele sunt stabile la raft. Acestea sunt concepute pentru a-și menține siguranța și calitatea pe toată durata misiunii și pentru a reduce riscul formării de firimituri în condiții de microgravitație.

Alimentația echipajului nu este statică, ci se adaptează atent fiecărei faze a misiunii, în funcție de condițiile și resursele disponibile la bord. În etape critice precum lansarea și reintrarea în atmosferă, opțiunile alimentare sunt limitate. Anumite echipamente, inclusiv dozatorul de apă potabilă din capsula Orion a NASA, nu sunt disponibile. Din acest motiv, alimentele alese pentru aceste momente trebuie să fie gata de consum, fără a necesita preparare sau hidratare.

Pe de altă parte, în timpul tranzitului, când sistemele navei funcționează complet, meniul devine mai variat. Astronauții pot consuma și mese liofilizate, care sunt rehidratate cu apă și oferă mai multe opțiuni nutritive. Această adaptare inteligentă a meniului asigură atât siguranța, cât și confortul echipajului, indiferent de etapa misiunii.

Cum este pregătită hrana și ce provocări implică acest proces în nava spațială

Într-un spațiu izolat precum capsula Orion, prepararea hranei este concepută pentru a fi cât mai simplă și sigură. Alimentele sunt pregătite în prealabil în mai multe forme, fie gata de consum, fie rehidratabile, termostabilizate sau iradiate. Astronauții utilizează dozatorul de apă potabilă pentru a rehidrata produsele. Pentru încălzire, aceștia folosesc un dispozitiv compact, de tip servietă. Întregul proces este gândit să fie rapid și eficient, fără a afecta activitățile esențiale ale echipajului.

În același timp, dezvoltarea sistemului alimentar vine cu provocări importante. Experții de la NASA trebuie să echilibreze atent nutriția, siguranța și preferințele echipajului. Toate acestea sunt realizate în condițiile unor limite stricte de masă, volum și consum de energie. Alimentele trebuie să fie ușor de depozitat și consumat în microgravitație, reducând cât mai mult firimiturile și deșeurile. Fiecare detaliu este optimizat pentru a funcționa eficient într-un spațiu restrâns, unde orice greșeală poate influența atât confortul, cât și siguranța misiunii.

Tags:
Ultima oră
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”