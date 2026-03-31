Facturile la curent, pe zero! Creșterea prețurilor la energie și carburanți, alimentată de conflictul din Orientul Mijlociu, îi determină pe tot mai mulți europeni să caute alternative mai ieftine pentru consumul zilnic.

Un exemplu vine din sudul Angliei, unde un cuplu de pensionari susține că a reușit să elimine complet facturile la energie după ce a investit în panouri solare. Mai mult, în anumite luni, cei doi au ajuns chiar să câștige bani din electricitatea produsă în exces și livrată în rețea, potrivit .

Facturile la curent, pe zero! Ce investiție au făcut și în cât timp se amortizează

Lewis Rogers, în vârstă de 70 de ani, fost contabil, și soția sa, Veronica, de 66 de ani, spun că decizia de a trece la energie solară le-a schimbat complet bugetul.

În octombrie 2024, au montat 19 panouri solare pe acoperișul casei, alături de o baterie pentru stocare și un încărcător destinat unei mașini electrice. Costul total al proiectului a ajuns la 13.700 de lire sterline.

De atunci, cheltuielile lor lunare pentru energie au scăzut drastic. Dacă înainte plăteau aproximativ 140 de lire pe lună pentru electricitate și gaz, acum, în majoritatea lunilor, factura este zero.

Potrivit calculelor făcute de Lewis, economia anuală ajunge la aproximativ 1.800 de lire, ceea ce înseamnă că investiția ar putea fi recuperată în aproximativ opt ani.

Cât pot câștiga din energia produsă în plus

Un aspect care i-a surprins chiar și pe ei este faptul că sistemul nu doar că le acoperă consumul, ci generează și venituri.

Într-o lună de vară, cei doi au încasat 178 de lire din energia livrată în rețea. Locuința lor consumă zilnic aproximativ 5-6 kWh, însă într-o zi însorită au produs chiar și 24 kWh, din care 18 au fost exportați.

Acest surplus devine, practic, o sursă suplimentară de venit, mai ales în sezonul cald, când producția este mai mare.

Este energia solară o soluție viabilă pentru toți?

Pentru tot mai mulți consumatori, energia solară devine o opțiune atractivă pe termen lung, mai ales în contextul scumpirilor din energie.Totuși, există și limitări. Costul inițial rămâne ridicat, iar producția depinde de condițiile meteo, fiind mai redusă în lunile de iarnă.

Chiar și așa, pentru mulți, investiția începe să se justifice rapid, mai ales atunci când facturile scad considerabil sau dispar complet.

Cei doi pensionari spun că singurul regret este că nu au instalat panourile solare mai devreme.

În contextul actual, marcat de creșteri constante ale prețurilor la energie, soluțiile alternative devin tot mai căutate, iar pare să fie una dintre cele mai eficiente pentru reducerea costurilor lunare.