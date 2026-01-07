Fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au suferit răni în urma unei lovituri la cap în momentul în care încercau să scape de forțele americane în timpul capturării, conform relatărilor CNN, care citează surse apropiate administrației Trump.

Potrivit informațiilor, pe 3 ianuarie, Maduro și Flores s-au ascuns în spatele unei uși grele din oțel, în reședința lor, dar în această încercare s-au lovit la cap. Trupele Delta Force i-au reținut și le-au acordat primul ajutor imediat după ce i-au scos din palatul prezidențial, notează .

Ce detalii au fost dezvăluite în audierile din Congres despre Nicolas Maduro și soția sa

Într-o audiere care a durat peste două ore, luni, oficiali de rang înalt precum secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth, șeful Statului Major general Dan Caine, procurorul general Pam Bondi și directorul CIA John Ratcliffe au oferit congresmenilor informații detaliate despre operațiunea de capturare.

Maduro și soția sa au apărut luni în fața tribunalului, vizibil răniți. Avocata lui Flores a declarat: „a suferit răni semnificative în timpul capturării. Există suspiciuni că ar putea avea o fractură sau o contuzie severă la nivelul coastelor”. Aceasta a solicitat efectuarea unor radiografii și o evaluare medicală completă.

În sala de judecată, Flores se clătina și își lăsa capul în jos din când în când, în timp ce Maduro întâmpina dificultăți în a se așeza și a se ridica, au relatat jurnaliștii prezenți. Schițele realizate arată că Flores purta un plasture la cap, iar oficialii americani au descris rana ei drept minoră, potrivit CNN.

Au fost răniți și militarii americani?

În timpul operațiunii, schimbul de focuri cu o unitate militară cubaneză aflată în apropierea reședinței lui Maduro a dus la rănirea mai multor soldați americani. Aceștia au fost loviți de gloanțe și șrapnel, însă, rănile nu le-au pus viața în pericol. Aproximativ 200 de militari americani au participat la intervenția din Caracas, a dezvăluit Pete Hegseth.

Câte victime au fost în rândul cubanezilor și venezuelenilor

Oficialii americani nu au oferit o estimare clară privind numărul celor uciși printre venezueleni sau cubanezi. Totuși, guvernul Cubei a anunțat că 32 dintre militarii și polițiștii săi și-au pierdut viața în timpul operațiunii.

Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet al fostului președinte , a declarat pentru CNN că numărul victimelor este probabil mai mare, descriind intervenția drept o „luptă aprigă cu focuri de armă”. „Marea majoritate a victimelor au fost din garda cubaneză”, a precizat Miller.