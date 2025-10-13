Patruzeci și doi de cetățeni zimbabweeni și malawieni și-au pierdut viața după ce un autobuz care îi transporta acasă s-a răsturnat. Accidentul tragic s-a produs pe o autostradă din Africa de Sud.

Când a avut loc accidentul din Africa de Sud

Accidentul rutier grav, soldat cu moartea a zeci de persoane, a avut loc duminică noaptea. Autobuzul se afla într-o „secțiune muntoasă” a autostrăzii N1, din provincia Limpopo, când s-a răsturnat. Potrivit rapoartelor, acesta plecase din orașul Gqeberha din Eastern Cape.

„Autobuzul a deviat de pe șosea de-a lungul unei trecători abrupte de munte și s-a prăbușit pe un terasament”, au adăugat oficialii locali din domeniul transporturilor, potrivit .

Ce mesaj a transmis președintele sud-african

Președintele sud-african Cyril Ramaphosa a transmis un mesaj după producerea accidentului. Oficialul a deplâns numărul mare de morți, printre care și șapte copii, și a spus că tragedia nu impactează doar Africa de Sud, ci și „statele noastre surori Zimbabwe și Malawi”.

Câți pasageri au fost răniți în accidentul din Africa de Sud

Nu a fost încă stabilit numărul de persoane care se aflau în autobuz la momentul tragediei. Însă, se știe că accidentul s-a soldat cu moartea a 42 de persoane: 7 copii, 18 femei și 17 bărbați. Pe lângă acestea, alte 49 de persoane au fost rănite, potrivit autorităților.

Cauza accidentului rămâne încă necunoscută. Urmează ca ancheta să stabilească circumstanțele în care s-a produs incidentul tragic.

Oficiali guvernamentali, inclusiv ministrul Transporturilor, Barbara Creecy, urmează să viziteze locul accidentului, precum și pasagerii răniți.

Africa de Sud se confruntă cu o rată ridicată de accidente rutiere. În 2023, s-au înregistrat 10.180 de decese provocate de astfel de incidente. O cauză majoră a deceselor sunt pietonii (43% din decesele din 2022). Însă, și alți factori contribuie la producerea accidentelor. Printre aceștia se numără și eroarea umană (distrageri, conducere sub influența , viteză excesivă și conducere imprudentă), probleme ale vehiculului, viteza excesivă, conducerea imprudentă și infrastructura precară.