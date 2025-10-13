B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Accident tragic în Africa de Sud. Peste 40 de persoane și-au pierdut viața după ce un autobuz s-a răsturnat

Accident tragic în Africa de Sud. Peste 40 de persoane și-au pierdut viața după ce un autobuz s-a răsturnat

B1.ro
13 oct. 2025, 19:17
Accident tragic în Africa de Sud. Peste 40 de persoane și-au pierdut viața după ce un autobuz s-a răsturnat
Sursă foto: X/ @Hopewell Chin’ono
Cuprins
  1. Când a avut loc accidentul din Africa de Sud
  2. Ce mesaj a transmis președintele sud-african
  3. Câți pasageri au fost răniți în accidentul din Africa de Sud

Patruzeci și doi de cetățeni zimbabweeni și malawieni și-au pierdut viața după ce un autobuz care îi transporta acasă s-a răsturnat. Accidentul tragic s-a produs pe o autostradă din Africa de Sud.

Când a avut loc accidentul din Africa de Sud

Accidentul rutier grav, soldat cu moartea a zeci de persoane, a avut loc duminică noaptea. Autobuzul se afla într-o „secțiune muntoasă” a autostrăzii N1, din provincia Limpopo, când s-a răsturnat. Potrivit rapoartelor, acesta plecase din orașul Gqeberha din Eastern Cape.

„Autobuzul a deviat de pe șosea de-a lungul unei trecători abrupte de munte și s-a prăbușit pe un terasament”, au adăugat oficialii locali din domeniul transporturilor, potrivit BBC.

Ce mesaj a transmis președintele sud-african

Președintele sud-african Cyril Ramaphosa a transmis un mesaj după producerea accidentului. Oficialul a deplâns numărul mare de morți, printre care și șapte copii, și a spus că tragedia nu impactează doar Africa de Sud, ci și „statele noastre surori Zimbabwe și Malawi”.

Câți pasageri au fost răniți în accidentul din Africa de Sud

Nu a fost încă stabilit numărul de persoane care se aflau în autobuz la momentul tragediei. Însă, se știe că accidentul s-a soldat cu moartea a 42 de persoane: 7 copii, 18 femei și 17 bărbați. Pe lângă acestea, alte 49 de persoane au fost rănite, potrivit autorităților.

Cauza accidentului rămâne încă necunoscută. Urmează ca ancheta să stabilească circumstanțele în care s-a produs incidentul tragic.

Oficiali guvernamentali, inclusiv ministrul Transporturilor, Barbara Creecy, urmează să viziteze locul accidentului, precum și pasagerii răniți.

Africa de Sud se confruntă cu o rată ridicată de accidente rutiere. În 2023, s-au înregistrat 10.180 de decese provocate de astfel de incidente. O cauză majoră a deceselor sunt pietonii (43% din decesele din 2022). Însă, și alți factori contribuie la producerea accidentelor. Printre aceștia se numără și eroarea umană (distrageri, conducere sub influența alcoolului, viteză excesivă și conducere imprudentă), probleme ale vehiculului, viteza excesivă, conducerea imprudentă și infrastructura precară.

Tags:
Citește și...
Presa israelina marchează vizita lui Trump prin articole pline de laude: „Dumnezeu să-l binecuvânteze pe făcătorul de pace”
Externe
Presa israelina marchează vizita lui Trump prin articole pline de laude: „Dumnezeu să-l binecuvânteze pe făcătorul de pace”
„Ieri m-am căsătorit, dar eram beat. Puteți anula?”. Cele mai bizare cereri către consulatele austriece
Externe
„Ieri m-am căsătorit, dar eram beat. Puteți anula?”. Cele mai bizare cereri către consulatele austriece
Philippe Aghion avertizează Europa că riscă să piardă cursa globală a inovației tehnologice în fața Statelor Unite și Chinei
Externe
Philippe Aghion avertizează Europa că riscă să piardă cursa globală a inovației tehnologice în fața Statelor Unite și Chinei
Donald Trump s-a vaccinat cu rapel anti-COVID. Ce scrie în buletinul său medical (FOTO)
Externe
Donald Trump s-a vaccinat cu rapel anti-COVID. Ce scrie în buletinul său medical (FOTO)
UPDATE: Bucurie imensă pe străzile din Tel Aviv. Au fost eliberați toți ostaticii israelieni. Donald Trump, discurs în Parlamentul Israelului. A anunțat că războiul din Gaza s-a încheiat: „Este o zi minunată” (VIDEO)
Externe
UPDATE: Bucurie imensă pe străzile din Tel Aviv. Au fost eliberați toți ostaticii israelieni. Donald Trump, discurs în Parlamentul Israelului. A anunțat că războiul din Gaza s-a încheiat: „Este o zi minunată” (VIDEO)
Incidente în timpul discursului lui Trump, în Parlamentul din Israel. Au intervenit urgent forțele de ordine. Cum a reacționat președintele SUA (VIDEO)
Externe
Incidente în timpul discursului lui Trump, în Parlamentul din Israel. Au intervenit urgent forțele de ordine. Cum a reacționat președintele SUA (VIDEO)
NATO, în alertă! Un submarin al Rusiei ar fi grav avariat și riscă să explodeze lângă coasta Franței: „NATO este pregătită să-și apere Alianța cu vigilență constantă”
Externe
NATO, în alertă! Un submarin al Rusiei ar fi grav avariat și riscă să explodeze lângă coasta Franței: „NATO este pregătită să-și apere Alianța cu vigilență constantă”
Premierul Republicii Moldova se retrage din viața politică. Dorin Recean nu va mai fi prim-ministru în următorul Guvern: „Mandatul meu se încheie!”
Externe
Premierul Republicii Moldova se retrage din viața politică. Dorin Recean nu va mai fi prim-ministru în următorul Guvern: „Mandatul meu se încheie!”
O insulă complet nelocuită a fost scoasă la vânzare. Costă cât un apartament din București
Externe
O insulă complet nelocuită a fost scoasă la vânzare. Costă cât un apartament din București
Tel Aviv: Sute de oameni așteaptă eliberarea ostaticilor israelieni
Externe
Tel Aviv: Sute de oameni așteaptă eliberarea ostaticilor israelieni
Ultima oră
20:36 - Obiceiul ciudat pe care îl are Ramona Bădescu după duș: „Mă simt minunat”
20:24 - Visa trage un semnal de alarmă privind fraudele online. Cât de vulnerabili sunt utilizatorii de carduri
20:19 - Nicușor Dan: „România are toate argumentele pentru a avea o relansare economică începând cu 2027”. Cum vede președintele funcționarea coaliției
20:07 - Tot mai mulți est-europeni sfârșesc din viață la vârste fragede. Care sunt principalele cauze ale fenomenului
19:40 - Comisia Europeană impune standarde noi pentru încărcătoare. Ce înseamnă această schimbare pentru consumatori
19:39 - Nicolae Bănicioiu a fost achitat definitiv. El era acuzat că a primit 800.000 de euro mită
19:01 - Schimbări majore în legislația RCA. Ce spun transportatorii despre modificări: „Un mecanism de abuz legalizat”
18:58 - Bobby Păunescu a povestit cum a ajutat-o pe Ana Birchall, când era vicepremierul României, să aibă o întrevedere cu Mike Pompeo: „Și în seara asta se putea face o întâlnire între președintele Trump și Nicușor Dan” (VIDEO)
18:49 - Mihai Daraban: Trebuie să transformăm Dunărea într-o adevărată „autostradă”
18:44 - Presa israelina marchează vizita lui Trump prin articole pline de laude: „Dumnezeu să-l binecuvânteze pe făcătorul de pace”