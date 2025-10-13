Patruzeci și doi de cetățeni zimbabweeni și malawieni și-au pierdut viața după ce un autobuz care îi transporta acasă s-a răsturnat. Accidentul tragic s-a produs pe o autostradă din Africa de Sud.
Accidentul rutier grav, soldat cu moartea a zeci de persoane, a avut loc duminică noaptea. Autobuzul se afla într-o „secțiune muntoasă” a autostrăzii N1, din provincia Limpopo, când s-a răsturnat. Potrivit rapoartelor, acesta plecase din orașul Gqeberha din Eastern Cape.
„Autobuzul a deviat de pe șosea de-a lungul unei trecători abrupte de munte și s-a prăbușit pe un terasament”, au adăugat oficialii locali din domeniul transporturilor, potrivit BBC.
Președintele sud-african Cyril Ramaphosa a transmis un mesaj după producerea accidentului. Oficialul a deplâns numărul mare de morți, printre care și șapte copii, și a spus că tragedia nu impactează doar Africa de Sud, ci și „statele noastre surori Zimbabwe și Malawi”.
Nu a fost încă stabilit numărul de persoane care se aflau în autobuz la momentul tragediei. Însă, se știe că accidentul s-a soldat cu moartea a 42 de persoane: 7 copii, 18 femei și 17 bărbați. Pe lângă acestea, alte 49 de persoane au fost rănite, potrivit autorităților.
Cauza accidentului rămâne încă necunoscută. Urmează ca ancheta să stabilească circumstanțele în care s-a produs incidentul tragic.
Oficiali guvernamentali, inclusiv ministrul Transporturilor, Barbara Creecy, urmează să viziteze locul accidentului, precum și pasagerii răniți.
Africa de Sud se confruntă cu o rată ridicată de accidente rutiere. În 2023, s-au înregistrat 10.180 de decese provocate de astfel de incidente. O cauză majoră a deceselor sunt pietonii (43% din decesele din 2022). Însă, și alți factori contribuie la producerea accidentelor. Printre aceștia se numără și eroarea umană (distrageri, conducere sub influența alcoolului, viteză excesivă și conducere imprudentă), probleme ale vehiculului, viteza excesivă, conducerea imprudentă și infrastructura precară.