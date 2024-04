Curiozități despre Muntele Olimp

Muntele Olimp este cel mai înalt din Grecia. Vârful de top este Mytikas (Nasul), care ajunge la o altitudine maximă de 2.917 metri. Primii oameni care au ajuns pe Mytikas sunt doi elvețieni, pe 2 august 1913, ajutați de ghidul local Christos Kakalos.

În prezent, reprezintă o atracție majoră pentru cei pasionați de drumeții montane. Conform estimărilor făcute de autoritățile din Grecia, peste 10.000 de oameni urcă în fiecare an pe Muntele Olimp. Din cauza dificultății traseului către Mytikas, cei mai mulți oameni ajung pe vârful Skolio, la o altitudine de 2.904 metri.

Muntele Olimp este localizat în provincia greacă Thessalia, la granița cu Macedonia de Nord, aproape de Marea Egee. Distanța față de cel mai apropiat oraș către care există zboruri din România, Salonic, este de aproximativ 100 de kilometri. Cei mai mulți turiști care merg să facă drumeții pe Muntele Olimp se cazează în Litochoro, supranumit și „Orașul Zeilor”.

La poalele muntelui se află Riviera Olimpului. Aici se află câteva , cum ar fi Nei Pori, Olympic Beach și Platamonas.

Muntele face parte din Parcul Național Olimp, înființat în 1938. Având în vedere importanța istorică și culturală pe care o are, muntele a fost recunoscut ca Rezervație a Biosferei de către UNESCO în anul 1981. Parcul Muntelui Olimp are o suprafață de aproximativ 120 de kilometri pătrați, 52 de vârfuri și un patrimoniu floristic și faunistic impresionant.

Muntele Olimp are un rol important în mitologia greacă

Muntele Olimp mai este cunoscut și pentru . Acesta era considerat „muntele sacru al zeilor”, adică un teritoriu inaccesibil ființelor umane muritoare. Aici se aflau Zeus, Afrodita, Apollo, Artemis, Ares, Atena, Demetra, Hera, Hefaistos, Hermes, Hestia și Poseidon. Conform legendei, Zeus ar fi trimis fulgere de pe cele mai înalte vârfuri de pe Olimp. În același timp, zeii luau chip uman în unele momente și mergeau printre pământeni.

Muntele Olimp este prezentat în opere celebre cum ar fi Iliada lui Homer. Aici se preciza faptul că Olimpul era deasupra tuturor munților, însă nu era vorba despre Rai. Muntele Olimp este prezent în numeroase filme și jocuri. Unul dintre cele mai noi filme este Percy Jackson and the Olympians (2023), în timp ce un clasic este Clash of the Titans (1981), care a beneficiat și de un remake.

Mai mult, Muntele Olimp este prezent și în jocuri video încă de la începuturile industriei de gaming. Un exemplu elocvent este The Battle of Olympus, lansat în 1988 pentru Nintendo.

Ce să vizitezi pe Muntele Olimp

În cazul în care te tentează o vacanță în zonă, pe Muntele Olimp ori în vecinătate, vei găsi numeroase opțiuni. Cea mai bună perioadă pentru a face drumeții este vara, în special în lunile iulie și august. Aici se află însă trasee lungi, recomandate în special celor cu o pregătire aparte.

Litochoro este cel mai bun punct de pornire și este amplasat între Muntele Olimp și Golful Thermaic. Aici se combină perfect briza mării și aerul proaspăt de munte. Iar cel mai popular traseu montan din zonă este Litochoro – Prionia, care are o lungime totală de 17 kilometri. Destinația este Spilios Agapitos, aflat la o altitudine de 2.060 metri.