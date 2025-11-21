B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Cutremur de 5,5 grade în Bangladesh. Seismul a provocat nouă morți și peste 300 de răniți

Cutremur de 5,5 grade în Bangladesh. Seismul a provocat nouă morți și peste 300 de răniți

Adrian Teampău
21 nov. 2025, 23:23
Cutremur în Bangladesh Sursa foto: X
Cuprins
  1. Cutremur devastator în Banghaldesh
  2. Autoritățile au luat măsuri de salvare
  3. Acest cutremur s-a resimțit până la Calcutta

Un cutremur cu magnitudinea de 5,5 a provocat moartea a cel puțin nouă persoane și rănirea a altor 300, în Bangladesh. Cel puţin 14 clădiri au fost avariate, iar o centrală electrică a luat foc.

Cutremur devastator în Banghaldesh

Cel puţin nouă persoane au murit, iar alte peste 300 au fost rănite într-un cutremur de pământ, în Bangladesh, conform unui bilanț al Guvernului, relatează AFP. Trei persoane – între care un copil – au murit zdrobiți de balustrada unui bloc cu opt etaje, în faţa unei măcelării, în cartierul Armanitola, la periferia Dacca.

Seismul a avut magnitudinea de 5,5 grade și s-a petrecut la nord-est de capitala Dacca. Mișcarea s-a produs la 10.38 (6.38, ora României). La această oră o parte importantă a populaţiei se afla acasă. Vineri este o zi liberă în această ţară cu 170 de milioane de locuitori, puternic majoritar musulmană.

Epicentrul a fost localizat în apropiere de oraşul Narsingdi, potrivit Institutului american de geofizică USGS, care a transmis o alertă. Seismologii au anunțat că este posbil ca seismul să fi provocat un „număr semnificativ de victime şi pagube”.

Autoritățile au luat măsuri de salvare

Şeful Guvernului provizoriu Muhammad Yunus s-a declarat „profund şocat şi întristat de informaţii despre victime în diverse districte”. El a anunțat că au fost luate toate măsurile necesare, în vederea asigurării siguranţei populaţiei. Totodată, a precizat că este „conştient de anxietatea şi panica” provocate de sinistru.

Conform datelor oficiale, cel puţin 14 clădiri au fost avariate, iar un incendiu a izbucnit într-o centrală electrică. Pompierii au intervenit și au reușit să readucă situația sub control.

Acest cutremur s-a resimțit până la Calcutta

Seismul a fost resimţit până în megalopolisul indian Calcutta, situat la aproximativ 300 de kilometri vest de Dacca, a relatat AFP. Informația a fost confirmată de directorul Centrului indian de seismologie, OP Mishra.

În cartierul Salt Lake City, în care se află numeroase întreprinderi „tech” locale, mulţi locuitori au evacuat rapid birourile şi casele, potrivit unui corespondent AFP.

„Am simţit zguduituri, iar patul meu s-a clătinat. Am ieşit în trombă din cameră”, a declarat unul dintre ei, Sumit Dutta, în vârstă de 66 de ani.

Autorităţile din Calcutta nu au anunţat nici victime, nici pagube după cutremur.

