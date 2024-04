Cutremur puternic în Taiwan. S-a emis o alertă de tsunami și zeci de clădiri s-au prăbușit. Bilanțul victimelor (VIDEO)

Update: Bilanțul victimelor a ajuns la patru morți și 700 de răniți. Trei dintre ei au murit pe un traseu de drumeție, iar al patrulea într-un tunel. Salvatorii continuă să scoată persoanele de sub dărâmături.

Un cutremur puternic s-a produs, miercuri dimineața, în , iar o alertă de tsunami a fost emisă în Okinawa, în sud-evestul arhipelahului japonez.

Seismul s-a produs la ora locală 08.00 și a avut o magnitudine de 7,5 grade pe scara Richter, iar adâncimea la care s-a produs a fost mică, ceea ce înseamnă că pagubele sunt însemnate. Institutul american de geologie USGS a estimat magnitudinea de moment la 7,4 grade și adâncimea la 34,8 km, conform

Administrația meteorologică a anunțat că magnitudinea a fost de 7,2 și a lăsat 91.000 de gospodării fără curent electric. După 13 minute, a urmat o replică ce a avut magnitudinea de 6,5 grade, produs la o adâncime de doar 11,8 kilometri.

These are real scenes of in , not a movie . Let’s pray for the people safety 🙏 🙌..

— Adv Shah Fahad Wazir (@AdvShahfahad)