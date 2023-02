Cutremur în Turcia și Siria: Peste 15.000 de morţi. OMS avertizează că în total 23 de milioane de oameni ar putea fi afectați în urma catastrofei naturale. Speranța se risipește în căutarea supraviețuitorilor în cea de-a patra zi

După 72 de ore, scad considerabil şansele de supravieţuire ale celor încă blocaţi sub dărâmături. Mai ales că şi temperatura a coborât la câteva grade sub zero, în regiunile sinistrate.

Speranța se risipește în căutarea supraviețuitorilor cutremurului din Turcia

Căutările vor continua, deoarece zecile de mii de salvatori, mulţi veniţi din aproape 70 de ţări, speră în miracole. Au fost scoşi la lumină supravieţuitori chiar şi după 65 de ore.

În acest timp, preşedintele Erdogan a vizitat zona sinistrată, întâmpinat cu furie de localnici care îl acuză că nu a luat măsurile necesare pentru a limita dezastrul.

Eforturile de căutare și salvare sunt încă în desfășurare, susținute de grupuri de ajutor și țări care au dus echipele în zonele cele mai afectate, dar se luptă cu condiții foarte grele, cu mii de clădiri prăbușite și temperaturi înghețate.

În Kahramanmaraș și Pazarcık, salvatorii cercetează dărâmăturile, găsind adesea doar părți de corpuri.

Unii spun că ajutoarele au întârziat prea mult

.Salvatorii din Kahramanmaraș au declarat că puteau simți miros de cadavre în timp ce săpau printre mormanele de moloz din centrul unui oraș acum atât de devastat de cutremur și de replicile sale, încât multe clădiri au fost reduse în întregime la moloz.

„Sperăm că mai sunt două persoane în viață acolo dedesubt”, a declarat Zafer Yildiz, un voluntar, arătând spre o grămadă de beton, metal răsucit și mobilier. „Majoritatea oamenilor pe care i-am găsit sub dărâmături erau morți”, a spus el.

Președintele turc, Recep Tayyip Erdoğan, a vizitat miercuri Kahramanmaraș pentru a se întâlni cu supraviețuitorii care locuiesc acum în corturi pe stadionul din oraș.

El a promis că „nu ne vom lăsa niciodată cetățenii să rămână în stradă” și a promis ajutor financiar și compensații pentru reparații.

Între timp, oamenii s-au înfășurat în pături în timp ce căutau adăpost în parcul local, numit după ziua în care guvernul lui Erdoğan a respins o tentativă de lovitură de stat.

Erdoğan a anunțat că noi locuințe vor fi construite „în termen de un an” în cele 10 provincii afectate de cutremur, dar a oferit puține detalii suplimentare, inclusiv modul în care noile construcții ar putea fi fortificate împotriva unor viitoare șocuri.

În timp ce vorbea, lucrătorii de urgență din Kahramanmaraș continuau să cerceteze zona, găsind adesea doar părți de corpuri. „Am încercat să identificăm persoane, dar multe corpuri au fost atât de distruse încât am avut probleme în a le identifica”, a declarat o voluntară.

„La un moment dat am găsit doar un braț, a trebuit să îl arătăm unora dintre familii pentru a încerca să îl identificăm.”

Cei care locuiesc în Pazarcık, un oraș situat deasupra epicentrului cutremurului mortal și un loc asociat cu un nivel mai ridicat de susținere a partidelor de opoziție din Turcia decât în alte zone din jur, au declarat că sunt dezamăgiți de cât de mult timp a durat sosirea lucrătorilor de salvare de la agenția de ajutorare Afad.

Cei mai mulți au sosit miercuri dimineață, au spus ei. Martorii au declarat că până luni seară, la mai puțin de o zi după primele cutremure, au putut auzi voci și strigăte de ajutor de la persoanele prinse sub clădirile ruinate. Apoi, marți dimineață, liniștea s-a așternut peste ruinele din Pazarcik.