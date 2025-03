UPDATE: Cel puțin 144 de persoane au murit, iar alte 732 au fost rănite în urma cutremurului major care a lovit Myanmar. Informația a fost prezentată de teleciziunea de stat MRTV pe aplicaţia de mesagerie Telegram, conform Reuters şi The Guardian.

De asemenea, alte opt decese au fost confirmate în Bangkok, capitala Thailandei, după cum a anunţat guvernatorul oraşului.

Știrea inițială:

Autoritățile din au lansat un apel pentru ajutor internaţional după cutremurul putrernic ce a lovit centrul țării. Potrivit unui bilanț neoficial, numărul a ajuns la 20.

Oficialii din Myanmar nu au dat publicității bilanţul oficial al morţilor. Informațiile furnizate, însă, de un spital important din capitala Naypiydaw, indică un număr de aproximativ 20 de de morți. Există temeri că numărul victimelor este mult mai mare, dat fiind că autorităţile militare birmaneze fac apel la ajutor străin. Undele seismice au ajuns până în Thailanda, unde prăbuşirea unei clădiri în construcţie a ucis cel puţin trei persoane.

Cutremurul a avut magnitudinea 7,7 și a fost mică adâncime. Conform datelor oficiale, mișcarea tectonică s-a produs la 16 kilometri nord-vest de oraşul birmanez Sagaing, în jurul orei 06:20 GMT (12:50 în Myanmar şi 13:20 în Thailanda). Seismul a fost urmat de o replică cu magnitudinea 6,4, câteva minute mai târziu, a anunţat US Geological Survey (USGS).

În capitala Naypyidaw, vibrațiile în sol s-au simțit timp de 30 de secunde înainte de a se stabiliza. Mișcarea tectonică a distrus drumurile, potrivit jurnaliştilor de la AFP prezenţi la faţa locului.

Devastation across the city of Mandalay in Myanmar, as a result of today’s 7.7 magnitude earthquake, with dozens of buildings having collapsed as well as the Ava Bridge over the Irrawaddy River. — OSINTdefender (@sentdefender)

A before-and-after comparison of Mahamuni Buddha Temple in Mandalay, Myanmar, following the earthquake. — Shanghai Daily (@shanghaidaily)

Autoritățile cer ajutor din străinătate

Oficialii au declarat starea de urgență în șase dintre cele mai afectate regiuni din Myanmar (Sagaing, Mandalay, Magway, nord-estul statului Shan, Naypyidaw şi Bago). Potrivit unui comunicat de presă, este nevoie de donații de sânge în Mandalay, Naypyidaw şi Sagaing.

„Dorim ca comunitatea internaţională să furnizeze ajutor umanitar cât mai repede posibil”, a declarat purtătorul de cuvânt al juntei, Zaw Min Tun.

Împrejurimile unui spital important, pe care liderul juntei birmaneze, Min Aung Hlaing, l-a vizitat personal, arăta ca un câmp de luptă. În zonă s-au prezentat sute de răniți care au fost tratați în aer liber deoarece clădirea a devenit nesigură din cauza avariilor. De altfel, intrarea de urgenţă s-a prăbuşit complet.

Additional footage showing the collapse of an under construction skyscraper in Bangkok, during today’s 7.7 magnitude earthquake on the border between Thailand and Myanmar. — OSINTdefender (@sentdefender)

MASSIVE ground rupture/crack has appeared in Myittha, Mandalay Region, following the powerful M7.7 earthquake in Myanmar 😱👀 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1)

Cutremurul a provocat panică la Bangkok

În Bangkok, capitala Thailandei, la o mie de kilometri distanță de epicentrul seismului, s-a instalat panica. Birourile şi magazinele au fost evacuate, iar o clădire de 30 de etaje, în construcţie, s-a prăbuşit în câteva secunde. Cel puțin trei persoane au murit în clădirea distrusă, a confirmat vicepremierul thailandez Phumtham Wechayachai. Alte 81 de persoane erau date dispărute și se crede că ar fi prinse sub dărâmături.

„Când am ajuns să inspectez locul, am auzit oameni strigând după ajutor (…) Estimăm că există sute de răniţi, dar suntem încă în curs de stabilire a numărului victimelor”, a declarat Worapat Sukthai, adjunctul şefului poliţiei din district.

Franţa şi-a evacuat ambasada, consulatul, institutele şi liceele din Bangkok ca măsură de precauţie. Autoritățile de la Paris au oferit sprijin de urgență, în caz de necesitate. Uniunea Europeană a oferit, de asemenea, ajutor de urgenţă pentru Myanmar şi Thailanda.

Prim-ministrul thailandez Paetongtarn Shinawatra a declarat starea de urgenţă în capitala ţării, Bangkok. Unele servicii de metrou şi tren au fost suspendate, iar străzile erau pline de navetişti care încercau să ajungă acasă pe jos. Autorităţile oraşului au declarat că parcurile vor rămâne deschise toată noaptea. Aeroportul din Bangkok funcţionează în regim normal.

Moment the M7.7 earthquake hit Myanmar 👀 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1)