B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Dana Eden, creatoarea serialului israelian „Teheran” a fost găsită moartă în camera de hotel din Atena

Dana Eden, creatoarea serialului israelian „Teheran” a fost găsită moartă în camera de hotel din Atena

Flavia Codreanu
16 feb. 2026, 14:31
Dana Eden, creatoarea serialului israelian „Teheran” a fost găsită moartă în camera de hotel din Atena
sursa foto: Instagram/ Daba Eden
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat cu Dana Eden în camera de hotel
  2. Ce înseamnă dispariția producătoarei pentru televiziunea din Israel

Dana Eden, creatoarea și producătoarea serialului de spionaj „Teheran”, a fost găsită moartă duminică într-un hotel din Atena, la vârsta de 52 de ani. Aceasta se afla în Grecia pentru filmările celui de-al patrulea sezon al producției premiate cu Emmy, iar decesul său brusc a șocat industria televiziunii internaționale.

Autoritățile elene au început o anchetă pentru a stabili cauzele exacte, trupul fiind descoperit de fratele ei după ce acesta nu a mai putut să o contacteze.

Ce s-a întâmplat cu Dana Eden în camera de hotel

Potrivit click, poliția din Atena adună înregistrări video și declarații de la personalul hotelului pentru a clarifica circumstanțele dispariției. Deși pe rețelele sociale au apărut speculații legate de locația filmărilor și subiectul serialului, producătorii au infirmat orice ipoteză de natură violentă. Dana Eden alesese Atena ca locație de filmare deoarece arhitectura orașului permite substituirea vizuală a Teheranului, o soluție creativă găsită chiar de ea în timpul unei vacanțe.

„Compania de producție dorește să clarifice faptul că zvonurile potrivit cărora moartea ar avea o natură criminală sau politică nu sunt adevărate și sunt lipsite de temei.” a transmis Compania Donna and Shula Productions

Ce înseamnă dispariția producătoarei pentru televiziunea din Israel

Dana Eden a fost o figură importantă al industriei de profil, cu peste 40 de titluri în portofoliu și un succes global marcat de Premiul Emmy obținut în 2022. Parteneriatul său de lungă durată cu Shula Spiegel a dus la crearea unor seriale emblematice care au ajuns pe marile platforme de streaming.

„Deplângem pierderea colegei și partenerei noastre Dana Eden, care a contribuit la realizarea unor producții marcante ale corporației și a lăsat o amprentă durabilă asupra televiziunii israeliene. Moștenirea sa profesională va continua să inspire generațiile viitoare.”, a declarat societatea de radiodifuziune publică a Israelului

În prezent, filmările pentru serialul „Teheran” sunt sub semnul întrebării, până la finalizarea anchetei.

Tags:
Citește și...
Comisia Europeană va fi reprezentată la Consiliul Păcii. Vicepreşedinta Dubravka Suica va prezenta poziţia europeană privind Fâşia Gaza
Externe
Comisia Europeană va fi reprezentată la Consiliul Păcii. Vicepreşedinta Dubravka Suica va prezenta poziţia europeană privind Fâşia Gaza
Arcul Îndrăgostiților nu mai există. Stânca iconică din Italia s-a surpat chiar pe de Ziua Îndrăgostiților
Externe
Arcul Îndrăgostiților nu mai există. Stânca iconică din Italia s-a surpat chiar pe de Ziua Îndrăgostiților
Un bărbat închis de 23 de ani ar putea fi eliberat după ce poliția este acuzată că a ignorat probe esențiale
Externe
Un bărbat închis de 23 de ani ar putea fi eliberat după ce poliția este acuzată că a ignorat probe esențiale
Experiența unui vlogger român într-un tren din Kenya: „Rămân șocat ce dezvoltare au unele țări din astea și ce puțin ne dezvoltăm noi, în România” (VIDEO)
Externe
Experiența unui vlogger român într-un tren din Kenya: „Rămân șocat ce dezvoltare au unele țări din astea și ce puțin ne dezvoltăm noi, în România” (VIDEO)
Accident feroviar grav în sudul Elveției. Un tren a deraiat în zona Goppenstei, iar 80 de pasageri au fost evacuați de urgență
Externe
Accident feroviar grav în sudul Elveției. Un tren a deraiat în zona Goppenstei, iar 80 de pasageri au fost evacuați de urgență
Zelenski, la Conferința de Securitate de la München: „Putin nu mai are mult timp”
Externe
Zelenski, la Conferința de Securitate de la München: „Putin nu mai are mult timp”
O patinatoare din Spania și un sportiv american s-au logodit la Milano. Cererea în căsătorie vine după ani de rivalitate
Externe
O patinatoare din Spania și un sportiv american s-au logodit la Milano. Cererea în căsătorie vine după ani de rivalitate
New Delhi găzduiește summitul global privind Inteligența Artificială. Peste 20 de lideri mondiali, prezenți
Externe
New Delhi găzduiește summitul global privind Inteligența Artificială. Peste 20 de lideri mondiali, prezenți
Familia unui protestatar iranian a fost obligată să plătească glonțul care l-a ucis (VIDEO)
Externe
Familia unui protestatar iranian a fost obligată să plătească glonțul care l-a ucis (VIDEO)
O refugiată ucraineană și partenerul ei au fost împușcați mortal în Carolina de Nord. Atacatorul a intrat peste ei în casă
Externe
O refugiată ucraineană și partenerul ei au fost împușcați mortal în Carolina de Nord. Atacatorul a intrat peste ei în casă
Ultima oră
16:23 - Comisia Europeană va fi reprezentată la Consiliul Păcii. Vicepreşedinta Dubravka Suica va prezenta poziţia europeană privind Fâşia Gaza
16:08 - Secretele unei vacanțe perfecte: Când este cel mai bine să mergi în Grecia, să fie vremea bună și să plătești și puțini bani
16:01 - Lupta pentru conducerea parchetelor intră în linie dreaptă. 19 oameni se bat să fie șefi ai Parchetului General, DNA și DIICOT. Urmează interviurile
15:59 - Arcul Îndrăgostiților nu mai există. Stânca iconică din Italia s-a surpat chiar pe de Ziua Îndrăgostiților
15:57 - Braşov: Adolescent arestat după ce ar fi incendiat o mașină pentru o provocare în online
15:47 - Newsweek: Care pensionari cu grupe au câștigat pensii mărite în instanță? De ce Casa de Pensii nu le-a dat banii în plus
15:45 - Care este numele real al lui CAV de la Survivor 2026 și cu ce se ocupă, de fapt
15:35 - Care este motivul pentru care proiectul metroului din Cluj este criticat la Timișoara: „N-aș dormi noaptea”
15:30 - Informații șocante în cazul fetiţei de 4 ani ajunsă în comă la spital. Mama copilei și iubitul ei au fost arestați
15:01 - Tradiție, artă și experiențe culinare. Iată ce oraș european ar trebui să vizitezi în sezonul rece