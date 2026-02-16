Dana Eden, creatoarea și producătoarea serialului de spionaj „Teheran”, a fost găsită moartă duminică într-un hotel din Atena, la vârsta de 52 de ani. Aceasta se afla în Grecia pentru filmările celui de-al patrulea sezon al producției premiate cu Emmy, iar decesul său brusc a șocat industria televiziunii internaționale.

Autoritățile elene au început o anchetă pentru a stabili cauzele exacte, trupul fiind descoperit de fratele ei după ce acesta nu a mai putut să o contacteze.

Ce s-a întâmplat cu Dana Eden în camera de hotel

Potrivit , poliția din Atena adună înregistrări video și declarații de la personalul hotelului pentru a clarifica circumstanțele dispariției. Deși pe rețelele sociale au apărut speculații legate de locația filmărilor și subiectul serialului, producătorii au infirmat orice ipoteză de natură violentă. Dana Eden alesese Atena ca locație de filmare deoarece arhitectura orașului permite substituirea vizuală a Teheranului, o soluție creativă găsită chiar de ea în timpul unei vacanțe.

„Compania de producție dorește să clarifice faptul că zvonurile potrivit cărora moartea ar avea o natură criminală sau politică nu sunt adevărate și sunt lipsite de temei.” a transmis Compania Donna and Shula Productions

Ce înseamnă dispariția producătoarei pentru televiziunea din Israel

Dana Eden a fost o figură importantă al industriei de profil, cu peste 40 de titluri în portofoliu și un succes global marcat de obținut în 2022. Parteneriatul său de lungă durată cu Shula Spiegel a dus la crearea unor seriale emblematice care au ajuns pe marile platforme de streaming.

„Deplângem pierderea colegei și partenerei noastre Dana Eden, care a contribuit la realizarea unor producții marcante ale corporației și a lăsat o amprentă durabilă asupra televiziunii israeliene. Moștenirea sa profesională va continua să inspire generațiile viitoare.”, a declarat societatea de radiodifuziune publică a Israelului

În prezent, filmările pentru serialul „Teheran” sunt sub semnul întrebării, până la finalizarea anchetei.