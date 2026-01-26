Oana Țoiu (USR), ministra de Externe, a explicat luni, pentru B1 TV, ce demersuri a făcut România după ce a fost invitată în Consiliul pentru Pace de președintele american Donald Trump.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Demersurile României, după ce a fost invitată în Consiliul pentru Pace

„În ceea ce privește poziția României, noi suntem pregătiți să contribuim în continuare la procesul de pace și de reconstrucție în viitor (a Fâșiei Gaza). Aici există și o rezoluție a Consiliului de Securitate ONU care dă mandat SUA să creeze acest Board pentru Pace, care să ducă mai departe pașii din . E extrem de important, că și acum sunt provocări privind accesul ajutorului umanitar. Există o miză foarte clară privind dezarmarea Hamas și scoaterea Hamas din viitoarea conducere politică.

În același timp, invitația, așa cum a fost transmisă de SUA, privește și o etapă viitoare care e mult mai… are o un potențial dincolo de conflictul din Gaza. Cum bună parte din misiunea prezentată e similară cu o parte a misiunii pentru care există ONU, suntem mai multe țări, printre care și România, care au cerut clarificări și o punte de dialog cu SUA, astfel încât să clarificăm pașii juridici viitori.

Pentru că România, odată ce-și ia angajamentul formal, trebuie să respecte acest angajament”, a explicat ministra Oana Țoiu, pentru B1 TV.