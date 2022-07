De ce americanii au început să scrie pe morminte rețete culinare. Franța, o altă idee surprinzătoare pentru cimitire: codurile QR (VIDEO)

Pierderea unei persoane dragi este o încercare dificilă pentru fiecare dintre noi, iar mormintele fac parte din modul de a păstra vie amintirea lor. Se pare că urmașii celor decedați au găsit o metodă de a a le aduce un omagiu acestora.

De exemplu, în Statele Unite, pe pietrele funerare ale celor decedați au început să apară gravate rețete culinare, conform The New York Times. În plus, în Franța, un tânăr întreprinzător propune un cod QR pe morminte.

Americanii au început să scrie pe morminte rețete culinare

Astfel că, extravaganța a ajuns până la a scrie secretele culinare pe pietrele funerare, reprezentând astfel o tendință din ce în ce mai răspândită în Statele Unite, conform .

Se pare că persoanele pasionate de gătit doresc să-și lase pe secretele pe care nu au reușit să le arate în timpul vieții. Așadar, în SUA veți putea observa rețete culinare în timp ce vizitați cimitire.

Un exemplu în acest sens este și următorul. În Castor, Louisiana, Charlie McBride a gravat pe marmura pietrei funerare a mamei sale rețeta pentru plăcinta de piersici pe care aceasta o folosea.

De asemenea, în cimitirul Logan City Cemetery, din Utah, memorialul familiei Andrews se poate observa rețeta sa de fudge de ciocolată, un produs de patiserie specific Americii. Totodată, aleea cimitirului menționat anterior a primit denumirea acelei prăjituri, conform

Recipes Etched on Gravestone for All Eternity – The New York Times — terryd (@terrydresbach2)

Franța, o altă idee surprinzătoare pentru cimitire: codurile QR

Nu doar SUA vine cu invenții la acest capitol. De exemplu, în Franța un tânăr întreprinzător din Rennes încearcă o altă invenție. El a prezentat proiectul „Requiem Code”, care reprezintă și poate fi afișat pe un mormânt în urma căruia va putea fi vizionat un videoclip sau fotografii ale persoanei decedate.

„Înțeleg obstacolele, dar ideea nu este de a șoca sau de a pune tehnologia digitală peste tot. Scopul este de a aduce alinare în aceste momente dificile”, a explicat Lilian Delaveau, citat de Ouest-France.

Se pare că în San Salvador această invenție este deja utilizată. Invenția a venit din partea unui jurnalist și istoric, Frederick Meza în timpul pandemiei. Astfel că, după ce codul QR este scanat, se va deschide pe telefon o pagină web care prezintă istoria și fotografiile persoanei decedate.