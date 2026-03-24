Vaticanul a luat o decizie revoluționară, anunțând că va permite credincioșilor catolici să primească de organe prelevate de la animale.

Vaticanul, decizie revoluționară

pot primi transplanturi de organe şi ţesuturi de la animale ca tratament al afecţiunilor care necesită astfel de intervenţii. Vaticanul a aprobat xenogrefele cu organe modificate genetic de la porci sau bovine. Decizia a venit în condițiile în care acest domeniu al științei continuă să progreseze, transmite Reuters.

Într-un document de 88 de pagini care oferă îndrumări etice pentru astfel de transplanturi, Sfântul Scaun a reafirmat o învăţătură anterioară şi a declarat că Biserica nu are nici o obiecţie faţă de astfel de tratamente.

Condițiile puse de este să fie respectate cele mai bune practici medicale, iar animalele să nu fie tratate cu cruzime. Până în prezent, textul aborda xenogrefa sau transplantul de organe sau ţesuturi de la o specie la alta.

„Teologia catolică nu are excluderi, pe bază religioasă sau rituală, în utilizarea vreunui animal ca sursă de organe, ţesuturi sau celule pentru transplant către fiinţe umane”, se arată în document.

Procedurile au fost aprobate din 2001

Vaticanul a aprobat pentru prima dată astfel de proceduri în 2001, când cercetările pentru genul acesta de transplant se aflau în stadii incipiente de dezvoltare. Transplanturile de organe animale pentru uz uman sunt încă rare.

Primul transplant de rinichi de la porc la om a fost realizat în Statele Unite în 2024.

Documentul Vaticanului a fost redactat cu ajutorul unor medici din Italia, SUA şi Olanda. Sfântul Scaun a îndemnat oamenii de ştiinţă să efectueze xenogrefe într-un mod „oportun, proporţional şi sustenabil”. De asemenea, medicilor li se cere să dezvăluie riscurile xenogrefelor, inclusiv probabilitatea de respingere de către sistemul imunitar al pacientului.

Aceștia sunt îndemnați să prezinte riscurile, inclusiv legate de apariția unor infecţii cu microorganisme din cauza tratamentului de suprimare a sistemului imunitar al pacientului pentru a nu respinge xenogrefa.