Declarații halucinante ale autoproclamatului „Guvernator al poporului” din Donețk: Ucrainenii sunt ruși posedați de diavol / Vă putem extermina pe toți până vă dați seama că trebuie să fiți vindecați (VIDEO)

Pavel Gubarev, autoproclamatul „Guvernator al poporului” din , estul Ucrainei, a susținut că ucrainenii sunt, de fapt, ruși posedați de diavol care vor fi uciși dacă nu se lasă convinși să treacă de partea rușilor, informează . El a precizat că vor fi uciși oricâți oameni, chiar exterminați în masă „până când vă dați seama că sunt posedați de diavol și trebuie să fiți vindecați”. Despre președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Pavel Gubarev a spus că acesta e „odrasla diavolului”.

„Este foarte important pentru noi să creăm o imagine a inamicului care se bazează pe realitate: aceștia sunt oameni ruși, posedați de diavol. Noi venim să îi convingem, nu să îi ucidem.

Dar dacă nu vreți ca noi să vă facem să vă răzgândiți, atunci vă vom ucide. Vom ucide câți dintre voi va fi nevoie. Vom ucide un milion sau 5 milioane, pe toți până când vă dați seama că sunt posedați de diavol și trebuie să fiți vindecați”, a susținut Gubarev într-un interviu.

Pavel Gubarev, Russia’s „DPR” figure in Donetsk, states their intent towards Ukrainians: „We aren’t coming to kill you, but to convince you. But if you don’t want to be convinced, we’ll kill you. We’ll kill as many as we have to: 1 million, 5 million, or exterminate all of you.”

— Julia Davis (@JuliaDavisNews)