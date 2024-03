Delir la televiziunea rusă: Propagandistul Vladimir Soloviov a susținut că Bucureștiul trebuie bombardat nuclear (VIDEO)

Vladimir Soloviov, poate cel mai cunoscut propagandist al lui Vladimir Putin, a susținut într-o dezbatere televizată că Bucureștiul ar trebui bombardat nuclear. Soloviov chiar a făcut un top al orașelor pe care armata rusă ar trebui să le distrugă. Iar Capitala României a ieșit pe primul loc…

„Nu mă pot decide… Parisul sau Marsilia? Bucureștiul, evident!

Apoi Paris, Marsilia, Lyon… Lyonul e un oraș frumos, e și un festival acolo. Și în Germania, ca răzbunare pentru (rachetele) Taurus, ce ar trebui să distrugem? Hamburg!”, spune Vladimir Soloviov într-o discuție cu invitații săi.

Nu e prima dată când propagandiști sau chiar politicieni ruși amenință România.

Kremlin TV host and guests casually discuss which European cities Russia should bomb

— Business Ukraine mag (@Biz_Ukraine_Mag)