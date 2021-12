Departamentul de Stat al SUA i-a avertizat pe cetățenii americani să evite Ucraina din cauza „amenințărilor crescânde din Rusia”

Departamentul de Stat al Statelor Unite le-a transmis cetățenilor americani să evite călătoriile în Ucraina atât din cauza evoluției pandemiei de coronavirus, cât și din cauza „amenințărilor crescânde din Rusia”.

Americanii, sfătuiți să nu meargă în Ucraina

„Cetățenii SUA trebuie să cunoască informările potrivit cărora Rusia planifică o acțiune militară semnificativă împotriva Ucrainei”, se arată în comunicatul oficial al Departamentului de Stat.

Circa 100.000 de militari ruși și tehnică militară au fost masate la granița cu Ucraina.

SUA au cerut Rusiei detensionarea situației și a amenințat cu sancțiuni fără precedent. În schimb, Moscova a pus o serie de precondiții, unele dintre ele catalogate deja ca fiind imposibil de acceptat.

Ce condiții a pus Rusia Occidentului și reacția NATO / UE

Printre altele, Moscova vrea ca NATO să nu se mai extindă, și în niciun caz să nu includă Ucraina, și să renunțe la activitățile militare din Ucraina, Europa de Est, Caucaz și Asia Centrală.

Rusia mai vrea ca NATO nu desfășoare trupe și arme suplimentare în țările în care alianța s-a extins după mai 1997 (deci nici în România).

Moscova mai cere ca alianța să nu desfășoare rachete cu rază medie și mică de acțiune în țările din care ar putea lovi în exteriorul NATO.

„Poziția UE și a NATO au fost foarte clare. UE a spus că orice atac împotriva Ucrainei poate să atragă consecințe masive, un cost important pentru Rusia, sanciuni economice. NATO a spus că suntem deschiși să negociem, avem un format la care Rusia nu mai participat de ceva vreme, dar trebuie să fie îndeplinite din partea Rusiei niște condiții: nu putem negocia sub amenințarea sub presiune, sub amenințarea cu folosirea forței, echipamentele trebuie retrase înainte de negociere. Rusia trebuie să ia în considerare îngrijorările legitime pe care NATO și aliații le au față de comportamentul Rusiei din ultimii ani”, a declarat ministrul român de Externe, Bogdan Aurescu.

SUA, gata să înceapă negocierile cu Rusia

Luni, Jake Sullivan, consilierul pe probleme de securitate națională de la Casa Albă, i-a transmis omologului său rus că SUA sunt gata să înceapă negocierile inclusiv printr-o întâlnire bilaterală.

Potrivit unui comunicat al Casei Albe, Jake Sullivan i-a transmis lui Yuri Ușakov că „orice dialog trebuie să se bazeze pe reciprocitate și să ia în calcul îngrijorările noastre privind acțiunile Rusiei”.