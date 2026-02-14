B1 Inregistrari!
Al treilea shutdown din mandatul lui Trump. Ce a declanșat paralizia bugetară a Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite

Iulia Petcu
14 feb. 2026, 11:32
Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Olivier Douliery

Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite traversează o nouă paralizie bugetară, pe fondul unui conflict politic acut legat de activitatea poliției de imigrare. Blocajul riscă să se prelungească, având implicații directe asupra funcționării unor agenții-cheie ale statului federal.

Ce a declanșat blocajul bugetar de la Washington

În următoarele zile, mii de angajați ai Departamentului pentru Securitate Internă vor fi trimiși în concediu temporar, în timp ce personalul considerat esențial va continua activitatea fără salariu. Plata acestora rămâne suspendată până la adoptarea unui buget, într-un Congres profund divizat.

Democrații condiționează deblocarea fondurilor de impunerea unor restricții majore asupra practicilor ICE, opoziția lor intensificându-se după două incidente armate mortale petrecute în ianuarie. „Banii contribuabililor ar trebui folosiţi pentru a face viaţa mai accesibilă pentru americani, nu pentru a-i brutaliza sau ucide”, a declarat liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries.

Administrația prezidențială respinge argumentele democraților, acuzând motivații politice și partizane în spatele blocajului. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a afirmat la Fox News„motive politice şi partizane” se află la originea actualei crize bugetare.

Totuși, senatorul democrat John Fetterman s-a distanțat de poziția partidului, avertizând că paralizia federală va avea „literalmente zero impact” asupra poliției de imigrare. ICE va continua să funcționeze, beneficiind de fonduri deja aprobate anul trecut de Congres.

Ce agenții sunt cel mai grav afectate de shutdown

În timp ce ICE rămâne operațională, alte structuri ale DHS resimt direct consecințele blocajului bugetar, inclusiv agenția federală pentru gestionarea dezastrelor naturale. FEMA riscă întârzieri în acordarea ajutoarelor, într-un context climatic tot mai imprevizibil.

Administrația pentru Securitatea Transporturilor avertizează asupra unor posibile disfuncționalități majore în aeroporturi. Potrivit unui mesaj public, un shutdown prelungit poate duce la „consecinţe semnificative în aeroporturi, în special întârzieri, timpi de aşteptare mai lungi şi anulări de zboruri”.

Cum s-a ajuns la al treilea shutdown din mandatul lui Trump

Republicanii nu dispun de cele 60 de voturi necesare pentru adoptarea bugetului în Senat, iar negocierile cu opoziția au eșuat temporar. „Casa Albă s-a implicat foarte mult în discuţii şi negocieri serioase cu democraţii”, a transmis Karoline Leavitt, potrivit News.ro.

Liderul republicanilor din Senat, John Thune, a avertizat că „nu vor obţine niciodată tot ce îşi doresc”, în timp ce parlamentarii au intrat într-o vacanță de o săptămână. Blocajul actual este al treilea din al doilea mandat al lui Donald Trump, după două episoade anterioare record.

