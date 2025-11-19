Un deputat , Vincent Van Quickenborne, a vorbit timp de 23 de ore consecutive în pentru a amâna adoptarea unei legi fiscale controversate, „răsfățând” colegii cu pizza, vafe și detalii despre arborele genealogic al unui alt deputat.

Ce s-a întâmplat

Discursul său a început marți și a continuat până miercuri la ora 13:00, când președintele comitetului a decis să-l întrerupă, după ce a observat că parlamentarul se repeta. În total, Van Quickenborne a dominat cinci sesiuni ale comitetului, spre disperarea colegilor și surprinderea presei belgiene, conform EFE, citat de Știrile ProTv.

Pe parcursul ultimei sesiuni, deputatul a recurs la tactici neobișnuite pentru a câștiga timp.

„Am vorbit despre întreg arborele genealogic al altui deputat”, a declarat Van Quickenborne, care a condimentat discursul-maraton cu pizza și vafe.

O întârziere

Bărbatul l-a lăudat pe cel care redacta procesele-verbale ale ședințelor, pentru a întârzia procesarea legii.

Politicianul susține că proiectul de lege, în special amendamentul privind „datamining”-ul reglementărilor fiscale, ar fi eliminat secretul bancar și ar fi stabilit prezumția de vinovăție, analizând automat datele chiar și în lipsa unei suspiciuni de fraudă. Prin discursul său, Van Quickenborne a încercat să obstrucționeze intrarea legii în vigoare pe 1 ianuarie.

Controverse și scandaluri anterioare

Vincent Van Quickenborne este cunoscut pentru mai multe scandaluri. În perioada în care era ministru, a fost nevoit să trăiască sub protecție specială din cauza unei presupuse conspirații mafiote de răpire și a demisionat ulterior după scandalul „Pipigate”.

În august 2023, la petrecerea sa de 50 de ani, mai mulți invitați au urinat pe o dubă de poliție parcată în fața locuinței sale. Politicianul a explicat că gesturile sale surprinse pe camerele de supraveghere au fost interpretate greșit și că imita mișcările chitarei, fiind fan heavy metal.

Acțiunile sale recente, inclusiv discursul-maraton cu pizza și vafe, au consolidat imaginea unui politician controversat și inventiv în metodele sale de amânare a legislației.