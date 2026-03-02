B1 Inregistrari!
Descoperire macabră în Italia. Cine este românca găsită moartă într-o clădire abandonată și cum arată (FOTO)

Descoperire macabră în Italia. Cine este românca găsită moartă într-o clădire abandonată și cum arată (FOTO)

Ana Maria
02 mart. 2026, 11:58
Sursa foto: Freepik / wirestock
Cuprins
  1. Descoperire macabră în Italia! Ce solicită procurorii și cum pot ajuta martorii
  2. Descoperire macabră în Italia. Unde și în ce condiții a fost găsit cadavrul
  3. Ce indicii au determinat deschiderea anchetei pentru omor
  4. Ce verificări suplimentare fac autoritățile

Descoperire macabră în Italia! O femeie de origine română, în vârstă de 36 de ani, a fost găsită decedată într-o clădire părăsită din Catania (Sicilia). Ancheta autorităților italiene tratează cazul drept omor, potrivit informațiilor oficiale.

Parchetul din Catania a făcut public numele victimei: Elisabeta Boldijar, născută pe 25 ianuarie 1990 în România, conform publicației La Sicilia.

Site-ul Siciliaweb relatează că femeia era fără adăpost, fusese anterior implicată în furt, consum de droguri și activități de prostituție. Există indicii că moartea sa ar fi survenit cu câteva zile înainte de descoperirea cadavrului.

Elisabeta Boldijar
Sursa foto: lasicilia.it

Descoperire macabră în Italia! Ce solicită procurorii și cum pot ajuta martorii

Procurorul-șef al Cataniei, Francesco Curcio, a decis să facă public numele victimei și a lansat un apel către orice persoană care ar putea oferi informații despre ultimele zile ale Elisabetei.

Până acum, nu a fost depusă nicio sesizare privind dispariția femeii.

Descoperire macabră în Italia. Unde și în ce condiții a fost găsit cadavrul

Cadavrul a fost descoperit într-un spațiu abandonat din zona portului, cu ieșire spre via Domenico Tempio. Victima era parțial dezbrăcată și se afla printre gunoaie.

Identificarea s-a realizat cu ajutorul analizelor amprentelor.

Ce indicii au determinat deschiderea anchetei pentru omor

Procurorul adjunct Liliana Todaro a deschis imediat un dosar penal pentru omor, după ce pe corpul victimei au fost observate urme clare de violență.

Brigada mobilă din Catania investighează și posibile legături cu mediul prostituției și traficul de droguri.

Ce verificări suplimentare fac autoritățile

Poliția a comparat datele victimei cu registrele persoanelor dispărute, fără rezultate până în prezent. Ancheta implică și colaborarea organizațiilor care sprijină persoane străine fără adăpost.

De asemenea, se analizează dacă moartea a survenit chiar în clădirea abandonată și sunt căutate în zonă eventuale camere de supraveghere.

Sâmbătă seara, anchetatorii au audiat martorii care au descoperit cadavrul și au anunțat autoritățile. Autopsia este programată pentru luni sau marți, conform informațiilor de pe siciliaweb.it.

