O groapă comună cu 77 de victime scoate la iveală o descoperire macabră în Serbia

O groapă comună cu 77 de victime scoate la iveală o descoperire macabră în Serbia

Flavia Codreanu
01 mart. 2026, 14:28
Cuprins
  1. Descoperire macabră în Serbia: Femei şi copii printre victime
  2. Victime provenite din medii diferite
  3. Cum s-a manifestat lupta pentru putere în Europa preistorică

Descoperire macabra in Serbia. O groapa comuna veche de aproximativ 2.800 de ani aduce dovezi de violenta organizata in Europa preistorica.

Analiza celor 77 de schelete arată că majoritatea victimelor erau femei si copii, uciși prin lovituri deliberate la cap, într-un episod descris de cercetători drept brutal si planificat. Descoperirea oferă indicii despre apariția violenței strategice în masa in Epoca Fierului timpurie, potrivit digi24.

Descoperire macabră în Serbia: Femei şi copii printre victime

În jurul gropii au fost găsite urme de stâlpi, posibil parte a unui monument funerar. În interior se aflau vase ceramice, obiecte din bronz și oasele a aproape 100 de animale, inclusiv scheletul complet al unei vaci tinere. Analiza celor 77 de schelete arată că peste 70% dintre victime erau femei, iar 69% copii.

Arheologii au identificat dovezi de traumatisme letale intenţionate la nivelul capului, provocate prin lovituri de aproape, în special cu obiecte contondente. Poziţionarea rănilor sugerează că atacatorii ar fi putut fi semnificativ mai înalţi decât victimele sau chiar călare.

„În ansamblu, tiparul indică o violenţă severă, brutală, deliberată şi eficientă”, au scris cercetătorii. Gomolava era situată într-un „punct de tensiune fizic, politic şi conceptual”, iar consecințele acestor interacţiuni au fost mortale.

Victime provenite din medii diferite

Analizele ADN au arătat că doar câteva dintre cele 77 de persoane aveau legături biologice apropiate, ceea ce sugerează că nu a fost vorba despre un atac asupra unei singure familii extinse.

Este clar că avem de-a face cu un grup eterogen de indivizi”, a declarat  Linda Fibiger, bioarheolog la Universitatea din Edinburgh.

Potrivit acesteia, situl Gomolava pare să fi devenit un loc de înmormântare pentru femei şi copii ucişi brutal.

Analiza izotopilor de stronțiu din dinți arata ca peste o treime dintre victime proveneau din afara regiunii Gomolava. Cercetătorii cred că tensiunile ar fi putut duce la migrații forțate, capturări sau schimburi de femei si copii. O a doua groapa comuna, descoperita aici in 1954, conținea in principal femei, alături de oase de animale si obiecte din aceeași perioada. Potrivit autorilor, ambele gropi ar fi putut avea și un rol simbolic, ca depozite de bunuri si persoane considerate valoroase.

Cum s-a manifestat lupta pentru putere în Europa preistorică

Femeile si copiii erau esențiali pentru supraviețuirea comunităților, iar uciderea lor ar fi putut destabiliza grupurile rivale. Cercetătorii spun ca omorurile, ritualul funerar si monumentul sugerează o acțiune menita sa elimine conflicte si sa reechilibreze puterea intre comunități, un episod de violenta in masa si afirmare a puterii in Europa preistorica.

