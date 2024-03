Descoperire șocantă pe aeroportul din Bangkok. 87 de animale exotice au fost găsite în bagaje și urmau să fie traficate ilegal

Un urs panda roșu a fost găsit într-un bagaj pe aeroportul din Bangkok. Șase cetățeni indieni au fost arestați pentru că ar fi încercat să scoată ilegal un panda roșu și alte zeci de animale în afara țării, informează oficialii vamali thailandezi.

Printre cele 87 de animale capturate pe aeroportul Suvarnabhumi se numără șerpi, papagali și șopârle, declară oficialii. Viețuitoarele în bagajele de cală ale celor șase cetățeni indieni care încercau să zboare spre Mumbai.

Aceștia la 10 ani de închisoare, scrie .

Mai multe fotografii în care au fost surprinse mai multe animale, printre care un panda roșu, specie pe cale de dispariție, un papagal închis într-o cutie de plastic și mai mulți șerpi ascunși în pungi de pânză, au fost publicate de departamentul vamal thailandez.

Thailanda este cunoscută ca fiind un important centru de tranzit pentru traficanții de animale sălbatice. Viețuitoarele sunt vândute în China și Vietnam, dar și India a devenit o piață în creștere.

