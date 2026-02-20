La peste 100 de metri sub pământ, în Albania, cercetătorii au identificat un lac termal subteran impresionant, care pare să rescrie cunoștințele despre lumea ascunsă sub suprafață. Imaginează-ți o vale liniștită, aproape de granița cu Grecia, unde aburul se ridică din calcar asemenea unui fierbător lăsat pe foc.

La mai mult de 100 de metri sub pământ, cercetătorii au confirmat existența unui lac termal masiv, situat la baza unui sistem adânc de peșteri, iar acesta este considerat acum cel mai mare lac termal subteran cunoscut până în prezent, notează .

Lac termal subteran, descoperit în Albania. Cât de mare este și ce tehnologii au fost folosite pentru măsurători

Lacul, denumit „Lacul Neuron”, se află la aproximativ 127 de metri adâncime, în Peștera Atmos, zona Vromoner. Folosind tehnici moderne precum scanarea LiDAR și cartografierea sonar, cercetătorii au estimat dimensiunile: 138,3 metri lungime și 42 metri lățime, cu un volum total de aproximativ 8.335 metri cubi de apă caldă bogată în minerale.

Astfel de descoperiri oferă o perspectivă crucială asupra modului în care apa circulă subteran, asupra sistemelor geotermale și asupra fragilității ecosistemelor subterane.

Care este temperatura apei și cum s-a format peștera

Acest lac nu este doar un bazin rece ascuns într-o turistică. Sistemul face parte dintr-un proces numit speleogeneză prin acid sulfuric, unde apele bogate în hidrogen sulfurat modelează și remodelează calcarul în timp.

În zona Vromoner, apa caldă urcă prin fisuri, iar atunci când hidrogenul sulfurat întâlnește oxigenul, se poate forma acid sulfuric, care modifică calcarul și contribuie la formarea unor camere subterane mari, explică cercetătorii.

Temperatura lacului rămâne constantă la 26 de grade Celsius, iar izvoarele care îl alimentează prezintă proprietăți chimice și termice similare. Debitul total al izvoarelor din zonă este de aproximativ 200 de litri pe secundă.

Cum circulă apa în sistemul subteran

Ai putea crede că apa termală urcă lent, ca un sirop gros. Însă testele cu trasori arată că sistemul subteran funcționează ca o rețea de conducte puternic conectată. Un studiu publicat în 2026 în International Journal of Speleology a descoperit că viteza de curgere poate ajunge până la 30 de kilometri pe zi, chiar și la o adâncime de 127 de metri.

„Chiar și atunci când un lac se află la 127 de metri sub pământ, el rămâne parte a peisajului viu de la suprafață”, concluzionează cercetătorii, potrivit sursei citate.