Detalii ciudate de la funeraliile Dariei Dughina alimentează suspiciunile unui scenariul regizat de serviciile ruseşti

Televiziunile de stat din Rusia au difuzat dimineață imagini de la priveghiul Dariei Dughina, fiica extremistului rus Alexandr Dughin, ucisă cu o bombă ascunsă sub maşină, sâmbătă, la marginea Moscovei.

Funeraliile se ţin la adresa unei televiziuni din Moscova, într-o atmosferă somptuoasă asemănătoare celor rezervate unor personalități de prim rang.

Francis Scarr, jurnalist britanic de la BBC, specializat în monitorizarea presei rusești, a postat pe Twitter mai multe aspecte controversate care .



Jurnalistul observă că, lângă părinții defunctei, stă doar oligarhul rus Constantin Malofeev, unul dintre cei mai aprigi susținători ai regimului Putin.

Sitting beside Darya Dugina’s parents at today’s funeral is Orthodox tycoon Konstantin Malofeyev

— Francis Scarr (@francis_scarr)