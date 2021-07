Dezastru în Belgia: Persoane decedate, locuințe și mașini distruse. Un fotbalist român, evacuat de urgență (FOTO)

Inundațiile au făcut prăpăd în Europa. Germania, Belgia, Olanda și Elveția se numără printre țările vizate, iar în Italia și Polonia a fost grindină mare cât mărul.

În Germania, puhoaiele au ucis 42 de oameni, iar 70 sunt dați dispăruți. Au fost distruse case și mașini, iar în Belgia, opt persoane au fost raportate până acum că au decedat în urma fenomenelor meteo extreme. Furtunile au distrus acoperișuri, au smuls copaci din rădăcină, au fost provocate alunecări de teren, iar mii de autoturisme au fost distruse.

Pe străzi, puhoaiele depăşeau înălţimea unui om, iar în unele zone, au urcat chiar până la etajele superioare ale caselor. Viitura a scos pur şi simplu mobila din apartamente. Pe străzile pline de apă plutesc şi acum paturi, şifoniere şi electrocasnice.

În statele afectate a fost mobilizată armata, pentru a oferi sprijin sinistraților.

Denis Drăguș, fotbalistul român de la Standard Liege, a trăit coșmarul din Belgia, alături de iubita sa. Cuplul a fost evacuat de trupele militare.

„Vă mulțumim! Am fost evacuați de trupele militare. Suntem bine… este un coșmar. Apa a luat tot: mașini, case, pomi, oameni… Mulțumim Domnului că suntem bine”, a notat Vanessa pe contul de Instagram.

Pompierii au avut mai mult de 200 de intervenții miercuri din cauza inundațiilor, a notat Le Soir. „La Vesdre a ieșit din albia râului și nu mai putem accesa anumite zone cu autovehicule. Nu suntem bine echipați și armata este acolo cu camioane”, au transmis pompierii.

Populația din zonele afectate cel mai puternic a fost chiar evacuată. În jur de 1.700 de oameni au fost mutați.

Cars are piled up and people wade to high water as flooding affects the area after heavy rains in Ensival, Verviers, Belgium, 15 July 2021. 📷 epa / Stephanie Lecocq#flooding #floods #Belgium #Verviers #Ensival #epaphotos #visualizingtheworld pic.twitter.com/yrHNS051c3

— european pressphoto agency (@epaphotos) July 15, 2021