„Dictatorul vânător de dictatori”. Comentariul lui CTP după uciderea lui Khamenei în operațiunea SUA-Israel

Traian Avarvarei
01 mart. 2026, 18:39
Gazetarul Cristian Tudor Popescu. Sursa foto: Captură video - Dialoguri alese cu Mihai / YouTube
Cuprins
  1. CTP, reacție după uciderea lui Khamenei, liderul suprem al Iranului
  2. Trump: Khamenei, unul dintre cei mai malefici oameni din istorie, e mort

Cristian Tudor Popescu a admis că președintele american Donald Trump, pe care l-a criticat de multe ori, a reușit să anihileze doi dictatori, cei din Venezuela și Iran. Pe de altă parte, gazetarul a atras atenția că Trump n-a făcut-o pentru a instaura democrația în cele două țări.

CTP, reacție după uciderea lui Khamenei, liderul suprem al Iranului

„Dictatorul vânător de dictatori

Totalitarismul feroce al conducerii Iranului este echivalent cu totalitarismul nazist, care nu a cedat nici când a murit Hitler; în locul național-socialismului, religia musulmană dusă la extrem. Corpul Gardienilor Revoluției Islamice = SS. Disprețul și cruzimea cu care omoară zeci de mii de iranieni, demne de Führer.

Trump este un dictator dezgustător. E foarte departe de a fi un nou F.D. Roosevelt. Nu pentru a instala democrația a atacat Iranul sau Venezuela. Dar, fapt este că a anihilat doi dictatori scăldați în sânge și droguri. Istoria lucrează și așa”, a scris Cristian Tudor Popescu, pe Facebook.

Trump: Khamenei, unul dintre cei mai malefici oameni din istorie, e mort

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis, sâmbătă, într-o serie de atacuri israeliene și americane. Iranul a ripostat cu atacuri asupra bazelor americane din regiune și asupra Israelului.

„Khamenei, unul dintre cei mai malefici oameni din istorie, e mort. Nu e o dreptate doar pentru poporul iranian, ci și pentru măreții americani și pentru toți acei oameni din multe țări care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și banda lui de derbedei însetați de sânge. Nu a putut să scape de serviciile noastre de informații și sistemele noastre sofisticate de depistare și, colaborând cu Israel, nu e nimic ce el sau alți lideri uciși alături de el ar fi putut face”, a anunțat președintele american Donald Trump, sâmbătă seară, pe Truth Social.

