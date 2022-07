Dimitri Medvedev împarte Ucraina între Rusia, Polonia, Ungaria și România

Fostul prim ministru şi preşedinte rus , acum vicepreşedinte al Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, a publicat miercuri pe contul său de Telegram o hartă care arată Ucraina dezmembrată.

Potrivit lui Medvedev, Ucrainei îi vine rândul să dispară de pe harta lumii, iar luptele care se dau acum pot să aibă ca rezultat final pierderea resturilor de suveranitate statală.

Dimitri Medvedev susține că această hartă a fost creată de „analiștii occidentali”. Totodată, el spune că există mulţi aventurieri politici care manipulează în cadrul fostelor sale frontiere în speranţa unei victorii a forţelor guvernamentale de la Kiev.

Conform hărții, teritoriul Ucrainei s-ar limita doar la regiunea Kiev, restul fiind sub administrarea Rusiei, a Poloniei, și Ungariei.

News from the loony bin: Dmitry Medvedev, deputy head of Russia’s security council, insists that Poland, Romania and Hungary are getting ready to split Ukraine together with Russia. He even posted a map 🤡

— UkraineWorld (@ukraine_world)