Din cauza secetei, sârbii se bălăcesc în Dunăre printr-un loc prin care până acum treceau doar barjele de marfă sau vasele de croazieră

Sârbii au adoptat o nouă pasiune în această vară – traversarea înotând a unei vaset porțiuni a Dunării, rezervată de obicei barjelor de marfă și navelor de croazieră, informează .

Din cele câteva sute de metri lățime ale Dunării a mai rămas doar o bandă îngustă

Canalul navigabil al celui mai lung fluviu din vestul Europei, o arteră comercială și de transport care traversează zece țări, are de obicei o lățime de câteva sute de metri acolo unde trece prin Novi Sad, cel de-al doilea oraș ca mărime din Serbia.

Însă seceta și temperaturile record au redus fluviul la o bandă îngustă, care este menținută deschisă doar prin dragare, iar adâncimea apei nu depășește înălțimea taliei pe aproape jumătate din lățimea râului.

„Am desfășurat aproape (întreaga) capacitate (de dragare)… Ne străduim să menținem căile navigabile pe toată lungimea lor”, a declarat pentru Reuters – Veljko Kovacevic, ministrul adjunct pentru infrastructură și transporturi.

Și în alte țări nivelurile apelor râurilor sunt aproape de recordurile minime

Aceleași fronturi meteorologice – considerate de oamenii de știință drept o consecință a încălzirii globale – au îngreunat traficul fluvial pe artere vitale din alte părți ale Europei, și Po din Italia. De asemenea, nivelurile apelor din Loire, în Franța, sunt aproape de minime record.

În Germania, producția de energie a fost afectată. Același lucru este valabil și în Serbia, unde datele meteorologice arată că adâncimea apei este la mai puțin de jumătate din nivelul obișnuit din luna august pe Dunăre și pe cealaltă mare cale navigabilă a acesteia, Sava.

În ambele țări, nivelurile scăzute ale apei au împiedicat transportul cărbunelui, care în Serbia este vital pentru alimentarea producției de iarnă a centralelor termice care reprezintă aproximativ două treimi din producția de energie electrică a Serbiei.

Compania de stat EPS a declarat în această lună că debitul scăzut de apă de până acum în acest an a provocat o scădere cu 27% a producției la centralele hidroelectrice, de la an la an.

În Serbia, nivelurile scăzute ale râurilor amenință de asemenea, fauna sălbatică și pescuitul, a declarat Marija Trivuncevic, de la o asociație de pescuit din provincia nordică Voivodina.

„În ultimele câteva luni am avut … situații în care (unele) niveluri ale apei aproape că au scăzut sub minimul biologic”, a declarat ea pentru Reuters.

.