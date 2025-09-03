O echipă de la Universitatea Tehnologică Nanyang din Singapore a dezvoltat o tehnică inovatoare prin care polenul devine un material maleabil, utilizabil pentru hârtie, filme subțiri, bureți și chiar dispozitive medicale.

Studiul arată cum un element considerat inutil poate fi transformat într-o resursă ecologică de mare valoare, informează Live Scrience, citat de .

De la particule alergice la resursă sustenabilă

În laboratorul lui Nam-Joon Cho, pereții și halatele de cercetare sunt acoperite cu praf galben-portocaliu. Acesta este polenul, transformat dintr-un iritant sezonier într-o comoară a științei materialelor.

„Multe persoane consideră polenul, atunci când nu fertilizează plante sau nu hrănește insecte, ca fiind un praf inutil, dar are aplicații valoroase dacă știi cum să lucrezi cu el.” a declarat Nam-Joon Cho, potrivit surselor citate.

Tehnica ce a schimbat regulile jocului

Cercetătorii au constatat că incubarea într-o soluție alcalină de hidroxid de la 80 de grade Celsius transformă complet structura acestuia, făcându-l flexibil.

Rezultatul este un microgel similar cu plastilina, capabil să creeze hârtie sau bureți poroși.

„Polenul rezultat este la fel de maleabil ca Play-Doh… După aceea, particulele sunt atât de moi încât se lipesc ușor între ele, permițând formarea unor structuri mai complexe.”, a declarat Shahrudin Ibrahim, conform surselor

Posibile aplicații: de la medicină la energie

Transformarea polenului oferă multe utilizări, printre care