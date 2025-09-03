B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Din praful care dă alergii, la hârtie și bureți ecologici. O echipă de cercetători transformă polenul în materialul viitorului

Din praful care dă alergii, la hârtie și bureți ecologici. O echipă de cercetători transformă polenul în materialul viitorului

Răzvan Adrian
03 sept. 2025, 19:55
Din praful care dă alergii, la hârtie și bureți ecologici. O echipă de cercetători transformă polenul în materialul viitorului
Sursa foto: Freepik

O echipă de la Universitatea Tehnologică Nanyang din Singapore a dezvoltat o tehnică inovatoare prin care polenul devine un material maleabil, utilizabil pentru hârtie, filme subțiri, bureți și chiar dispozitive medicale.

Studiul arată cum un element considerat inutil poate fi transformat într-o resursă ecologică de mare valoare, informează Live Scrience, citat de A1.ro.

Cuprins:

  • De la particule alergice la resursă sustenabilă
  • Tehnica ce a schimbat regulile jocului
  • Posibile aplicații: de la medicină la energie

De la particule alergice la resursă sustenabilă

În laboratorul lui Nam-Joon Cho, pereții și halatele de cercetare sunt acoperite cu praf galben-portocaliu. Acesta este polenul, transformat dintr-un iritant sezonier într-o comoară a științei materialelor.

„Multe persoane consideră polenul, atunci când nu fertilizează plante sau nu hrănește insecte, ca fiind un praf inutil, dar are aplicații valoroase dacă știi cum să lucrezi cu el.” a declarat Nam-Joon Cho, potrivit surselor citate.

Tehnica ce a schimbat regulile jocului

Cercetătorii au constatat că incubarea polenului într-o soluție alcalină de hidroxid de potasiu la 80 de grade Celsius transformă complet structura acestuia, făcându-l flexibil.

Rezultatul este un microgel similar cu plastilina, capabil să creeze hârtie sau bureți poroși.

„Polenul rezultat este la fel de maleabil ca Play-Doh… După aceea, particulele sunt atât de moi încât se lipesc ușor între ele, permițând formarea unor structuri mai complexe.”,  a declarat Shahrudin Ibrahim, conform surselor

Posibile aplicații: de la medicină la energie

Transformarea polenului oferă multe utilizări, printre care

  • hârtie reutilizabilă ce poate fi imprimată și curățată cu soluție alcalină
  • bureți poroși pentru absorbția uleiului sau pentru oprirea hemoragiilor
  • capsule naturale pentru transportul medicamentelor în organism
  • filme inteligente care reacționează la umiditate și pH, utile în senzori și dispozitive purtabile
  • substrat ecologic pentru celule solare și tehnologii optoelectronice
Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Putin a amenințat Ucraina că va încheia războiul cu forța dacă nu vor exista discuții pentru pace. Ce a mai spus acesta
Externe
Putin a amenințat Ucraina că va încheia războiul cu forța dacă nu vor exista discuții pentru pace. Ce a mai spus acesta
Ucraina respinge propunerea lui Putin de a se întâlni la Moscova. Zelenski este pregătit pentru negocieri internaționale imediate
Externe
Ucraina respinge propunerea lui Putin de a se întâlni la Moscova. Zelenski este pregătit pentru negocieri internaționale imediate
Putin se declară pregătit să îl primească pe Zelenski la Moscova. Trump ar fi sugerat întâlnirea celor doi lideri
Externe
Putin se declară pregătit să îl primească pe Zelenski la Moscova. Trump ar fi sugerat întâlnirea celor doi lideri
Reacții rușinoase în online, după ce o turistă româncă și-a povestit pățania în Turcia și a cerut sfaturi. „Doar țărăncile proaste…”
Externe
Reacții rușinoase în online, după ce o turistă româncă și-a povestit pățania în Turcia și a cerut sfaturi. „Doar țărăncile proaste…”
Vladimir Putin și Xi Jinping au fost surprinși vorbind despre transplanturi de organe și despre viața până la 150 de ani. Cum s-a petrecut acest lucru
Externe
Vladimir Putin și Xi Jinping au fost surprinși vorbind despre transplanturi de organe și despre viața până la 150 de ani. Cum s-a petrecut acest lucru
Un bărbat și-a ars soția de vie din cauza culorii pielii. Ce pedeapsă a primit
Externe
Un bărbat și-a ars soția de vie din cauza culorii pielii. Ce pedeapsă a primit
Doi soți de 85 și 82 de ani au fost găsiți morți în curtea unui bloc
Externe
Doi soți de 85 și 82 de ani au fost găsiți morți în curtea unui bloc
Care este țara din Europa care vrea să renunțe la banii cash în următorii 5 ani. Oamenii se revoltă
Externe
Care este țara din Europa care vrea să renunțe la banii cash în următorii 5 ani. Oamenii se revoltă
Atac aerian asupra Kievului. Rusia a atacat capitala Ucrainei în timp ce Putin dădea mâna cu Xi
Externe
Atac aerian asupra Kievului. Rusia a atacat capitala Ucrainei în timp ce Putin dădea mâna cu Xi
Armata americană a distrus o ambarcațiune din Venezuela și a omorât 11 persoane. Trump susține că erau narcoteroriști
Externe
Armata americană a distrus o ambarcațiune din Venezuela și a omorât 11 persoane. Trump susține că erau narcoteroriști
Ultima oră
21:16 - Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat când vor avea loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Pe cine susţine premierul
21:08 - Cinci trucuri pentru ca salata ta de vinete să nu fie amară! Iată ce poți face
20:58 - Agenți muşcaţi de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei. 10 dintre ei au ajuns la Urgențe: „Condiții mizere, lipsesc măsurile elementare de igienă” (FOTO)
20:54 - Putin a amenințat Ucraina că va încheia războiul cu forța dacă nu vor exista discuții pentru pace. Ce a mai spus acesta
20:39 - Bianca Drăgușanu, nou atac la adresa Claudiei Pătrășcanu: „Tu când ai plecat în vacanță, n-ai plecat niciodată pe banii tăi, că tu nu muncești, fata mea”
20:35 - A murit Horațiu Belu! Doliu în lumea sportului românesc
20:24 - Ucraina respinge propunerea lui Putin de a se întâlni la Moscova. Zelenski este pregătit pentru negocieri internaționale imediate
20:13 - Mesajele care îți pot fura datele și virusa telefonul ori laptopul. DNSC trage un semnal de alarmă, după ce a apărut o nouă ţeapă în mediul online!
20:12 - Accident cu șapte victime, în Dâmbovița. Ce au transmis autoritățile
20:02 - Nicușor Dan, conferință cu Antonio Costa: Am discutat despre bugetul UE, dezvoltare economică și securitatea noastră, a tuturor / Costa: Laud România pentru angajamentul deplin față de securitatea europeană (VIDEO)