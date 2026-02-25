Donald Trump a susținut cel mai lung discurs despre Starea Uniunii, din istorie, în Congresul Statelor Unite. El a vorbit, neîntrerupt, timp de o oră și 47 de minute.

Donald Trump, discurs record în Congres

Cu o durată de o oră şi 47 de minute, Donald Trump a ţinut marţi, 24 februarie, cel mai lung discurs din istorie, în faţa . El a depășit, ca durată, discursul de o oră şi 20 de minute pe care l-a ținut democratul Bill Clinton, în 2000 după cum relatează agențiile de presă EFE şi AFP. De altfel, a anunțat dinainte că va vorbi foarte mult.

Totodată, el şi-a doborât şi propriul record de anul trecut, când a vorbit în faţa Congresului, la câteva săptămâni după învestire, timp de 99 de minute.

În fața auditoriului, republicanul a făcut referire la ceea ce consideră că au fost realizările majore ale mandatului său de până acum. El a evidențiat lupta împotriva traficului de droguri şi a imigraţiei ilegale. A mai vorbit despre așa zisele succese economice pe care le-a obținut, controlând inflaţia şi aducând preţul benzinei sub 2 dolari pe galon.

De asemenea, a vorbit despre pe importurile din alte state, spunând că acestea vor înlocui, în cele din urmă „impozitul pe venit” plătit de americani.

Atac la adresa adversarilor democrați

Donald Trump nu a putut rata ocazia de a-și ataca adversarii politici, din . El i-a acuzat că au respins proiectul legislativ care ar impune tuturor alegătorilor americani să-şi verifice cetăţenia la vot. De-a lungu vremii, el a construit un scenariu pe acest subiect. A susținut că din cauza lipsei acestei măsuri a pierdut alegerile din 2020.

În acest context, s-a arătat nemuulțumit că democrații au impus reducerea finanțărilor pentru Departamentul de Securitate Internă. Aceasta este agenția care se ocupă de arestarea și deportarea migranților, responsabilă, totodată, de numeroase incidente violente cu populația civilă, inclusiv de uciderea mai multor persoane. Agenția a fost parțial închisă, timp de 11 zile din cauza refuzului opoziţiei de a aproba alocările bugetare.

Refuzul are la bază cererile de modificare a protocoalelor după care activează agenții de imigrație. Aceștia acționează ca trupe paramilitare, cu fețele ascunse sub cagule acționând oriunde și în orice condiții, cu încălcarea unor drepturi fundamentale. De altfel, blocajul impus de democrați a survenit după uciderea a doi cetățeni americani în Minnesota în cadrul unor operațiuni care au provocat revolte de stradă.

Discursul lui Trump, a cărui rată de aprobare se situează la aproximativ 40%, a fost urmărit cu interes deoarece ţara va organiza alegeri intermediare în noiembrie.

Donald Trump boicotat de democrați

În vecinătatea Capitoliului, unde Donald Trump se adresa Congresului, aleşii democraţi și-au susținut propriile cuvântări. Aceștia au decis să boicoteze evenimentul organizat, dar au hotărât sî nu „rămână cu braţele încrucişate”, relatează AFP. Adunarea a fost supranumită „Starea Uniunii poporului”. În total, aproximativ jumătate dintre membrii democraţi ai Congresului au boicotat discursul, potrivit Axios.

Primul care a luat cuvântul a fost senatorul Chris Murphy din Connecticut, care a spus despre Trump că batjocoreşte Congresul și nu merită o audiență. El a spus că nu participă la discursul despre Starea Uniunii pentru că vremurile nu sunt normale, precizând că democrații trebuie să înceteze să se comporte normal. De asemenea, a afirmat că discursul va fi un potpuriu de minciuni și de atacuri împotriva adversarilor actualei administrații.

De altfel, Chuck Schumer, unul dintre principalii lideri democrați, prezenți în sala Congresului, a denunţat discursul privind Starea Uniunii, considerându-l o ilustrare a deconectării dintre preşedinte şi realitatea în care trăiesc concetăţenii săi.

„Americanii nu au mai văzut niciodată un discurs despre Starea Uniunii atât de rupt de realitate”, a transmis Chuck Schumer.