Discursul Reginei Rania a Iordaniei a creat un val de reacții. „Nu este vorba despre religie. Este vorba despre politică”

a oferit un interviu pentru CNN, care a devenit viral și a stârnit un val de reacții. Aceasta a explicat care sunt cauzele războiului din Israel și palestinieni.

„Chiar dacă Israelul reușește să elimine întreaga organizație Hamas, cauza principală a acestui conflict este ocupaarea ileagală a teritoriului, încălcările zilnice ale drepturilor omului, nerespectarea rezoluțiilor ONU și a dreptului internațional. Dacă nu abordăm cauzele profunde, poți ucide combatantul, dar nu poți ucide cauza”, a spus conform

Aceasta a subliniază faptul că aproape 10.000 de morți s-au înregistrat de la începutul războiului, iar jumătate dintre aceștia sunt copii.

„Acestea nu sunt doar cifre. Fiecare dintre acești copii a fost totul pentru cineva”, a spus ea.

Regina a mai fost întrebată referitor la afirmațiile Israelului de a folosit civilii pe post de scuturi umane, aceasta a spus că este o măsură criminal și că Israelul are responsabilitatea de a evita moartea civililor.

„Înainte de a trage orice glonț, înainte de a lansa orice bombă, este responsabilitatea națiunii să cântărească riscul pentru viața civililor. Iar dacă acest risc este disproporționat față de obiectivul militar, atunci este considerat ilegal”, a răspuns Regina Rania.

Ordine de evacuare emise online, când Fâșia Gaza n-are electricitate

Referitor la ordinele de evacuare emise online, în contextul în care Fâșia Gaza nu mai are electricitate, sunt acțiuni care să „legitimeze acțiunile”.

„Nu ei sunt publicul țintă; restul lumii este. Este o încercare a Israelului de a încerca să își legitimeze acțiunile. Atunci când 1,1 milioane de oameni sunt rugați să își părăsească locuințele sau să riște moartea, aceasta nu este protecție a civililor. Aceasta este o strămutare forțată. Agențiile ONU și alte agenții au spus că nu există niciun loc sigur în Gaza. Și chiar și zonele în care le-au cerut oamenilor să se refugieze – acele așa-numite zone sigure – au fost și ele atacate”, a mai spus Regina Iordaniei.

Majestatea Sa a condamnat antisemitismul și islamofobia.

„Am avut o lungă istorie de coexistență pașnică. Așa că nu este vorba despre religie. Este vorba despre politică”, a încheiat Regina Rania.

: ’s says opponents of ceasefire in are ‘endorsing and justifying death’, urging a collective call for truce

— Arab News (@arabnews)