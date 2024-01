Dispariție misterioasă a lui Prigojin, la o zi de la revolta mercenarilor Wagner / Până în acest moment nu există informații despre sosirea lui Prigojin în Belarus (VIDEO)

La o zi de la rebeliunea militară a mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin pare că a dispărut. Deși a anunțat un acord privind stabilirea sa în Belarus, înțelegere care a stat la baza deciziei de a stopa avansul către Moscova, nu există niciun indiciu că Progojin a părăsit Rusia.

Ultimele imagini cu Prigojin au fost sâmbătă seară, când s-a retras împreună cu forțele sale din Rosov, în aplauzele localnicilor.

De asemenea, Liderul Wagner, care nu a ratat până acum nicio ocazie de a comunica pe rețelele de socializare, nu a mai transmis de sâmbătă niciun mesaj. O tăcere pe care mulți o consideră suspectă.

Până în acest moment nu există informații despre sosirea lui Prigojin în Belarus, așa cum a fost înțelegerea anunțată de Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al liderului rus.

Autoritățile locale au anunțat că lucrurile au revenit la normal în Rostov, unde mercenarii lui Prigojin au capturat cartierul militar rusesc fără să tragă un foc.

Într-un discurs televizat, Vladimir Putin a promis că îi va pedepsi pe cei care au declanșat insurgența Wagner, descrisă drept „trădare” și „un cuțit înfipt în spate”.

Prigozhin is leaving Southern Military District HQ in Rostov after halting his move to Moscow and accepting „security guarantees” from Putin.

Earlier footage today showed crowds cheering Wagner mercenaries and taking photos together in a show of support for the PMC.

— Dmitri (@wartranslated)