Un dispozitiv de urmărire a fost găsit pe mașina magistratei Ana Cucerescu, cea care face parte din completul ce îl judecă pe oligarhul Vladimir Plahotniuc..

Unde a fost identificat un dispozitiv de urmărire

Inspectoratul General al Poliției a confirmat descoperirea și a demarat imediat o anchetă pentru a identifica persoanele care au montat aparatul. Coincidența face ca situație să aibă loc chiar înainte de pronunțarea sentinței în dosarul lui , programată pentru data de 22 aprilie.

„Cu puțin timp în urmă, în momentul examinării mașinii judecătoarei, a fost depistat un dispozitiv de urmărire instalat pe mijlocul de transport. Ofițerii de investigație întreprind acțiuni pentru a stabili cine l-a amplasat și care a fost scopul”, au anunțat responsabilii Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova.

Ce explicații au oferit apropiații oligarhului

După sesizarea magistratei, activistul Anatol Mătăsaru a fost încătușat, fiind suspectat că ar fi urmărit-o pe Ana Cucerescu până la locuința părinților acesteia. Familia activistului susține însă că prezența în zonă a avut doar un scop jurnalistic, vizând verificarea averii judecătoarei pentru a lămuri anumite neconcordanțe din declarațiile oficiale.

„Mi-a trezit dubii declarația de avere a judecătoarei Ana Cucerescu. Ca să fie clar: nu pun la îndoială profesionalismul, dar mi-a ridicat semne de întrebare această declarație și modul în care a trecut vettingul, în condițiile în care casa și apartamentul de lux sunt înregistrate pe numele mamei, iar automobilul pe numele tatălui.

Au trecut doar pe lângă locuința părinților judecătoarei, chiar în momentul în care aceasta intra pe poartă. Din spusele domnului Berlinschi, am înțeles că intenția era doar să-i spună bună ziua. Singura comunicare a fost un simplu salut, după care doamna Cucerescu a intrat rapid în ogradă. Ei nici nu au oprit mașina, ci au mers mai departe.

Nu au omorât pe nimeni, nu au încălcat dreptul la domiciliu. Pur și simplu, am încercat să verificăm niște date pentru a ne convinge care este adevărul”, a declarat Julieta Savițchi.

Care a fost motivul oficial al reținerii

Poliția din Hîncești a precizat că reținerea activistului a fost coordonată cu procurorii, ca urmare a plângerii depuse de magistrată. Ana Cucerescu a raportat că a fost observată repetat în proximitatea sa de către persoana vizată, acuzând un comportament de hărțuire strâns legat de activitatea sa profesională, scrie .

„IP Hîncești a anunțat că reținerea lui Mătăsaru a fost coordonată cu procurorii în urma plângerii magistratei. Aceasta a reclamat că „persoana vizată ar fi fost observată în mod repetat în proximitatea sa, manifestând un comportament de urmărire și hărțuire în legătură cu activitatea sa profesională”, a declarat Inspectoratul de Poliție Hîncești.