B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Operațiune ca în filme: Cum a fost salvat cel de-al doilea pilot american prăbușit în Iran. Dispozitivul secret folosit de CIA

Operațiune ca în filme: Cum a fost salvat cel de-al doilea pilot american prăbușit în Iran. Dispozitivul secret folosit de CIA

Ana Maria
08 apr. 2026, 10:19
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Pilotul american, salvat. Ce este „Ghost Murmur”, tehnologia secretă folosită de CIA
  2. Cum funcționează această tehnologie revoluționară
  3. În ce condiții a fost testat „Ghost Murmur”
  4. Cum a fost găsit pilotul american doborât
  5. Ce au declarat oficialii americani despre operațiune
  6. Ce limite are această tehnologie

Pilotul american, care se afla în avionul doborât în Iran și era dat dispărut, a fost salvat după o operațiune ca în filme. CIA ar fi folosit dispozitivul secret „Ghost Murmur” pentru a-l găsi pe pilot. Tehnologia detectează bătăile inimii de la distanță.

Pilotul american, salvat. Ce este „Ghost Murmur”, tehnologia secretă folosită de CIA

CIA ar fi utilizat un dispozitiv experimental, denumit „Ghost Murmur” („Șoapta fantomei”), pentru a localiza și recupera un aviator american doborât recent în Iran, potrivit The New York Post.

Este vorba despre o tehnologie inovatoare, care combină magnetometria cuantică de mare distanță cu algoritmi de inteligență artificială, pentru a detecta semnătura electromagnetică a bătăilor inimii umane și a o separa de zgomotul de fond.

Aceasta ar fi fost prima utilizare operațională a dispozitivului în teren.

Cum funcționează această tehnologie revoluționară

Potrivit unor surse apropiate proiectului, sistemul poate identifica prezența unui om chiar și în condiții extreme, analizând semnalele extrem de slabe generate de activitatea cardiacă.

Este ca și cum ai auzi o voce pe un stadion, doar că ‘stadionul’ cuprinde o mie de mile pătrate de deșert. În condițiile potrivite, dacă inima ta bate, te vom găsi„, a precizat pentru publicația americană o sursă informată în legătură cu acest program.

Tehnologia ar fi fost dezvoltată de Lockheed Martin, prin divizia sa secretă Skunk Works, însă compania nu a comentat oficial informațiile.

În ce condiții a fost testat „Ghost Murmur”

Dispozitivul ar fi fost testat cu succes pe elicoptere Sikorsky UH-60 Black Hawk, existând planuri de integrare inclusiv pe avioane de luptă F-35 Lightning II.

Prima utilizare reală a avut loc într-un mediu favorabil, cu interferențe electromagnetice reduse, într-o zonă aridă, unde semnăturile umane sunt mai ușor de detectat.

Secialiștii spun că mediul a fost aproape ideal, datorită interferențelor electromagnetice reduse și lipsei aproape complete altor ‘semnături’ umane. Pe timpul nopții, contrastului termic între corpul viu și solul deșertic a ajutat procesul de căutare, oferind salvatorilor un așa-numit al doilea nivel de confirmare.

Cum a fost găsit pilotul american doborât

Aviatorul, cunoscut sub indicativul „Dude 44 Bravo”, s-a catapultat după ce aeronava sa F-15 Eagle a fost doborâtă și s-a ascuns într-o zonă montană, unde a supraviețuit timp de două zile. Deși avea asupra sa un dispozitiv de localizare produs de Boeing, poziția sa exactă nu a putut fi stabilită inițial.

Momentul decisiv a venit atunci când „Ghost Murmur” a reușit să-i identifice poziția:

„A trebuit să iasă din crevasa unde se ascundea pentru a transmite semnalul„, a mai menționat sursa pentru The New York Post.

Ce au declarat oficialii americani despre operațiune

Existența dispozitivului a fost confirmată public de Donald Trump și de directorul CIA, John Ratcliffe, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Casa Albă. Potrivit acestora, pilotul a fost detectat de la o distanță de aproximativ 40 de mile (peste 60 km).

„Această confirmare i-a fost transmisă președintelui de către secretarul Apărării, Pete Hegseth, iar operațiunea a trecut rapid în faza de execuție”, a menționat John Ratcliffe.

Ce limite are această tehnologie

Sursele citate arată că sistemul nu funcționează în orice condiții. Performanța depinde de mediul înconjurător, nivelul de interferență electromagnetică și timpul de procesare necesar.

„În mod normal, acest semnal este atât de slab încât poate fi măsurat doar într-un spital, cu senzori lipiți de piept. Însă progresele într-un domeniu numit magnetometrie cuantică și senzorii construiți în jurul unor defecte microscopice din diamantele sintetice au făcut posibilă detectarea acestor semnale de la distanțe mult mai mari„, a explicat sursa ziarului american.

Tags:
Citește și...
Donald Trump anunță un armistițiu de două săptămâni cu Iranul: „O zi importantă pentru pacea mondială”
Externe
Donald Trump anunță un armistițiu de două săptămâni cu Iranul: „O zi importantă pentru pacea mondială”
În plină criză, Egiptul anunță o descoperire majoră de gaze. Ar putea reduce dependența de importuri
Externe
În plină criză, Egiptul anunță o descoperire majoră de gaze. Ar putea reduce dependența de importuri
CTP: Trump „e în stare și să se masturbeze în oglindă din dragostea de sine pe care o are” (VIDEO)
Externe
CTP: Trump „e în stare și să se masturbeze în oglindă din dragostea de sine pe care o are” (VIDEO)
Rusia amână misiunile lunare și își regândește strategia spațială. Ce planuri are Moscova pentru revenirea în cursa spațială
Externe
Rusia amână misiunile lunare și își regândește strategia spațială. Ce planuri are Moscova pentru revenirea în cursa spațială
Adâncime record în Antarctica: China pătrunde într-un ecosistem neatins de timp
Externe
Adâncime record în Antarctica: China pătrunde într-un ecosistem neatins de timp
Milionarii fug din Dubai: Un oraș european a devenit noul magnet pentru bogații lumii
Externe
Milionarii fug din Dubai: Un oraș european a devenit noul magnet pentru bogații lumii
Donald Trump, amenințare fără precedent: „O întreagă civilizație va muri în seara asta, și nu va mai fi readusă niciodată la viață”
Externe
Donald Trump, amenințare fără precedent: „O întreagă civilizație va muri în seara asta, și nu va mai fi readusă niciodată la viață”
Război în Orientul Mijlociu. Iranul denunță raiduri israeliano-americane asupra infrastructurii sale
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Iranul denunță raiduri israeliano-americane asupra infrastructurii sale
Sarkozy se declară nevinovat în dosarul finanțării libiene a campaniei din 2007. Fostul președinte a fost audiat în instanță
Externe
Sarkozy se declară nevinovat în dosarul finanțării libiene a campaniei din 2007. Fostul președinte a fost audiat în instanță
Franța începe să rămână fără carburanți. Una din cinci benzinării nu mai are toate sortimentele de combustibili
Externe
Franța începe să rămână fără carburanți. Una din cinci benzinării nu mai are toate sortimentele de combustibili
Ultima oră
12:14 - Cum sărbătoreau bucureștenii Paștele în urmă cu 200 de ani? Tradiții, mese și obiceiuri
12:08 - Ce a văzut un român pe Muntele Athos. Experiența care i-a schimbat viața: „Nu credeam că e posibil”
12:04 - Scandal cu jigniri și înjurături în plenul Parlamentului. Dan Tanasă de la AUR: Nu știu dacă sunteți boală venerică sau mintală! (VIDEO)
11:56 - Protest în fața CNA, după închiderea Realitatea Plus. Moderatoarea spune că e un „protest uriaș”, însă la fața locului sunt doar câțiva oameni
11:36 - (FOTO) Ford la preț de ocazie de la ANAF. Mașina care costă cât un telefon, dar are ușile blocate
11:32 - Urmărire de 25 km în Argeș. Un tânăr a fost prins conducând fără permis și sub influența alcoolului
11:23 - Newsweek: Casa de pensii a anunțat ora la care virează, azi, pensia pe card. Cine primește 2.700 lei în plus?
11:17 - Armistițiul din Iran ieftinește gazele pe piața europeană. Cotația petrolului a scăzut sub 100 dolari pe baril
11:02 - Sfinții Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis, pomeniți pe 8 aprilie. Ce trebuie sa știi despre martirii care au răspândit credința
10:59 - Cât timp vom mai plăti prețuri uriașe la pompă. Anunțul făcut de ministrul Energiei