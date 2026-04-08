Pilotul american, care se afla în avionul doborât în Iran și era dat dispărut, a fost salvat după o operațiune ca în filme. CIA ar fi folosit dispozitivul secret „Ghost Murmur” pentru a-l găsi pe pilot. Tehnologia detectează bătăile inimii de la distanță.

Pilotul american, salvat. Ce este „Ghost Murmur”, tehnologia secretă folosită de CIA

ar fi utilizat un dispozitiv experimental, denumit „Ghost Murmur” („Șoapta fantomei”), pentru a localiza și recupera un aviator american doborât recent în Iran, potrivit .

Este vorba despre o tehnologie inovatoare, care combină magnetometria cuantică de mare distanță cu algoritmi de inteligență artificială, pentru a detecta semnătura electromagnetică a bătăilor inimii umane și a o separa de zgomotul de fond.

Aceasta ar fi fost prima utilizare operațională a dispozitivului în teren.

Cum funcționează această tehnologie revoluționară

Potrivit unor surse apropiate proiectului, sistemul poate identifica prezența unui om chiar și în condiții extreme, analizând semnalele extrem de slabe generate de activitatea cardiacă.

„Este ca și cum ai auzi o voce pe un stadion, doar că ‘stadionul’ cuprinde o mie de mile pătrate de deșert. În condițiile potrivite, dacă inima ta bate, te vom găsi„, a precizat pentru publicația americană o sursă informată în legătură cu acest program.

Tehnologia ar fi fost dezvoltată de Lockheed Martin, prin divizia sa secretă Skunk Works, însă compania nu a comentat oficial informațiile.

În ce condiții a fost testat „Ghost Murmur”

Dispozitivul ar fi fost testat cu succes pe elicoptere Sikorsky UH-60 Black Hawk, existând planuri de integrare inclusiv pe avioane de luptă F-35 Lightning II.

Prima utilizare reală a avut loc într-un mediu favorabil, cu interferențe electromagnetice reduse, într-o zonă aridă, unde semnăturile umane sunt mai ușor de detectat.

Secialiștii spun că mediul a fost aproape ideal, datorită interferențelor electromagnetice reduse și lipsei aproape complete altor ‘semnături’ umane. Pe timpul nopții, contrastului termic între corpul viu și solul deșertic a ajutat procesul de căutare, oferind salvatorilor un așa-numit al doilea nivel de confirmare.

Cum a fost găsit pilotul american doborât

Aviatorul, cunoscut sub indicativul „Dude 44 Bravo”, s-a catapultat după ce aeronava sa F-15 Eagle a fost doborâtă și s-a ascuns într-o zonă montană, unde a supraviețuit timp de două zile. Deși avea asupra sa un dispozitiv de localizare produs de Boeing, poziția sa exactă nu a putut fi stabilită inițial.

Momentul decisiv a venit atunci când „Ghost Murmur” a reușit să-i identifice poziția:

„A trebuit să iasă din crevasa unde se ascundea pentru a transmite semnalul„, a mai menționat sursa pentru The New York Post.

Ce au declarat oficialii americani despre operațiune

Existența dispozitivului a fost confirmată public de Donald Trump și de directorul CIA, John Ratcliffe, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Casa Albă. Potrivit acestora, pilotul a fost detectat de la o distanță de aproximativ 40 de mile (peste 60 km).

„Această confirmare i-a fost transmisă președintelui de către secretarul Apărării, Pete Hegseth, iar operațiunea a trecut rapid în faza de execuție”, a menționat John Ratcliffe.

Ce limite are această tehnologie

Sursele citate arată că sistemul nu funcționează în orice condiții. Performanța depinde de mediul înconjurător, nivelul de interferență electromagnetică și timpul de procesare necesar.

„În mod normal, acest semnal este atât de slab încât poate fi măsurat doar într-un spital, cu senzori lipiți de piept. Însă progresele într-un domeniu numit magnetometrie cuantică și senzorii construiți în jurul unor defecte microscopice din diamantele sintetice au făcut posibilă detectarea acestor semnale de la distanțe mult mai mari„, a explicat sursa ziarului american.