Meghan Markle divorțează de Prințul Harry? Gestul care a stârnit speculații. Cum a fost văzută actrița

Meghan Markle divorțează de Prințul Harry? Gestul care a stârnit speculații. Cum a fost văzută actrița

Ana Maria
24 nov. 2025, 14:25
Sursa foto: Hepta / @Bestimage / CBS Sunday Morning
Cuprins
  1. Cum a fost surprinsă, recent, Meghan Markle 
  2. Divorțul care ar zgudui monarhia. Ce a declanșat tensiunile dintre Meghan și Harry
  3. Cariera lui Meghan, un nou început sau o strategie de separare?
  4. Divorțul care ar zgudui monarhia. Ce ar însemna un divorț pentru Prințul Harry

Divorțul care ar zgudui monarhia. Tot mai multe întrebări se ridică în jurul relației dintre Meghan Markle și Prințul Harry, iar discuțiile despre un posibil divorț Meghan Markle și Prințul Harry se intensifică pe măsură ce apar noi detalii. Ținutele impecabile și aparițiile publice luminoase nu par să mai reușească să oprească speculațiile, iar presiunea mediatică devine tot mai puternică asupra cuplului.

Cum a fost surprinsă, recent, Meghan Markle 

Potrivit martorilor, Meghan Markle ar fi fost văzută într-o stare nu tocmai bună în California, în timpul unei vizite la o librărie din Montecito. Actrița părea că ar fi copleșită, cu ochii în lacrimi, iar cei din jur au interpretat episodul ca un posibil semn că mariajul ei se confruntă cu dificultăți serioase. Deși imaginile nu au fost oficial confirmate, discuțiile s-au răspândit rapid inclusiv în presa internațională, precum BBC.

Divorțul care ar zgudui monarhia. Ce a declanșat tensiunile dintre Meghan și Harry

Surse apropiate celor doi susțin că motivul conflictului ar fi o dispută legată de expunerea copiilor pe rețelele sociale. Meghan ar fi publicat un video cu tematică de Halloween în care apar Archie și Lilibet, însă, filmați doar din spate. Clipul a fost șters ulterior, dar a circulat intens online, iar se pare că acest lucru nu i-a picat deloc bine lui Harry.

El a avertizat public în trecut asupra pericolelor expunerii minorilor în spațiul digital:

„Realitatea este, din ceea ce am învățat, ceea ce am văzut, ceea ce am auzit și am experimentat, în special prin intermediul Rețelei Părinților, că ar trebui să fiți foarte, foarte îngrijorați, preocupați și precauți în ceea ce privește publicarea online a fotografiilor copiilor voștri, mai ales acum”, a declarat Prințul Harry în cadrul unui podcast, potrivit Cancan.

Cariera lui Meghan, un nou început sau o strategie de separare?

Actrița se pregătește să revină pe marile ecrane. Urmează să joace într-o comedie alături de Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid și Henry Golding. Potrivit apropiaților, acest pas ar putea reprezenta dorința ei de a-și reconstrui independența, mai ales dacă relația cu Harry nu va rezista. Unele voci spun chiar că Meghan ar pune la punct o strategie pentru perioada post-căsnicie.

Divorțul care ar zgudui monarhia. Ce ar însemna un divorț pentru Prințul Harry

Dacă zvonurile s-ar transforma în realitate, impactul nu ar fi doar emoțional. Presa internațională estimează că Harry ar putea pierde aproximativ 60 de milioane de dolari, având în vedere legea din California privind împărțirea veniturilor obținute în timpul căsniciei. În plus, dacă Meghan ar primi custodia principală, prințul ar putea fi obligat să plătească pensie alimentară.

Deocamdată, nici Meghan, nici Harry nu au comentat situația, însă, interesul public rămâne uriaș, iar speculațiile continuă să crească.

